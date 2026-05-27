"Wiedźmin 3". Plotki były prawdziwe. Nadchodzi nowy dodatek!

Choć CD Projekt Red już pracuje nad czwartą częścią cyklu "Wiedźmin", to od miesięcy po sieci krążyły plotki o tym, że "Wiedźmin 3: Dziki Gon" doczeka się jeszcze jednego DLC. Dziś te plotki zostały oficjalnie potwierdzone.
Nowe przygody Geralta z Rivii
Wydaje się, że pierwotnie zapowiedź nowego dodatku planowana była na jutro, w ramach REDstream. Pojawiły się jednak przecieki, więc ostatecznie informacja została opublikowana dziś.
Nowy dodatek będzie się nazywał "Pieśni przeszłości"
. Powstaje we współpracy z Fool's Theory. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. Dodatek zostanie wydany na PC, Xbox Series X|S, oraz PlayStation 5.
Co istotne, wraz z wydaniem DLC zmianie ulegną minimalne wymagania dla gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon"
. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ
.
O samym dodatku "Pieśni przeszłości"
CD Projekt Red na razie się nie wypowiada pisząc, że więcej informacji poznamy latem. Według spekulacji akcja DLC ma się rozgrywać w Zerrikanii. Inni spekulują, że będzie to pomost pomiędzy trzecią a czwartą grą.
Zwiastun gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon"