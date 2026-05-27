"Wiedźmin 3". Plotki były prawdziwe. Nadchodzi nowy dodatek!

CD PROJEKT RED, Insider-Gaming / autor: /
Choć CD Projekt Red już pracuje nad czwartą częścią cyklu "Wiedźmin", to od miesięcy po sieci krążyły plotki o tym, że "Wiedźmin 3: Dziki Gon" doczeka się jeszcze jednego DLC. Dziś te plotki zostały oficjalnie potwierdzone.

Wydaje się, że pierwotnie zapowiedź nowego dodatku planowana była na jutro, w ramach REDstream. Pojawiły się jednak przecieki, więc ostatecznie informacja została opublikowana dziś.

Nowy dodatek będzie się nazywał "Pieśni przeszłości". Powstaje we współpracy z Fool's Theory. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. Dodatek zostanie wydany na PC, Xbox Series X|S, oraz PlayStation 5.


Co istotne, wraz z wydaniem DLC zmianie ulegną minimalne wymagania dla gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

O samym dodatku "Pieśni przeszłości" CD Projekt Red na razie się nie wypowiada pisząc, że więcej informacji poznamy latem. Według spekulacji akcja DLC ma się rozgrywać w Zerrikanii. Inni spekulują, że będzie to pomost pomiędzy trzecią a czwartą grą.

