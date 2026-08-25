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"Pieśni przeszłości": tak wygląda zwiastun dodatku do "Wiedźmina 3"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wied%C5%BAmin+3%3A+Pie%C5%9Bni+przesz%C5%82o%C5%9Bci%22+%E2%80%93+zwiastun+dodatku+do+gry-168226
&quot;Pieśni przeszłości&quot;: tak wygląda zwiastun dodatku do &quot;Wiedźmina 3&quot;
źródło: materialy promocyjne
Niby "Pieśni przeszłości", ale zwiastun trafia do nas tu i teraz. CD Projekt podzielił się właśnie oficjalną zapowiedzią dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon". W zwiastunie możecie usłyszeć polskie głosy, w tym Jacka Rozenka wracającego do roli Geralta z Rivii. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

"Wiedźmin 3: Dziki gon – Pieśni przeszłości" – zwiastun





"Wiedźmin 3: Dziki gon – Pieśni przeszłości" – co wiemy?



Fabuła "Pieśni przeszłości" ma stanowić naturalny pomost pomiędzy "Wiedźminem 3" a nadchodzącym "Wiedźminem 4". Nowy dodatek powstał we współpracy z Fool's Theory. Jego premiera planowana jest na przyszły rok – mimo dzisiejszego ujawnienia zwiastuna, dokładna data wciąż nie jest znana. 

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Przy okazji premiery zwiastuna studio CD Projekt postanowiło także poinformować graczy o nadchodzącym remasterze "Wiedźmina 3". Jego premiera ma mieć miejsce już 29 września tego roku. Remaster będzie dostępny całkowicie za darmo do pobrania dla wszystkich posiadaczy gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon".

Dodatek "Pieśni przeszłości" zostanie wydany na PC, Xbox Series X|S, oraz PlayStation 5.

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