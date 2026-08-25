"Pieśni przeszłości": tak wygląda zwiastun dodatku do "Wiedźmina 3"

Niby "Pieśni przeszłości", ale zwiastun trafia do nas tu i teraz. CD Projekt podzielił się właśnie oficjalną zapowiedzią dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon". W zwiastunie możecie usłyszeć polskie głosy, w tym Jacka Rozenka wracającego do roli Geralta z Rivii. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.
"Wiedźmin 3: Dziki gon – Pieśni przeszłości" – zwiastun
"Wiedźmin 3: Dziki gon – Pieśni przeszłości" – co wiemy?
Fabuła "Pieśni przeszłości
" ma stanowić naturalny pomost pomiędzy "Wiedźminem 3
" a nadchodzącym "Wiedźminem 4
". Nowy dodatek powstał we współpracy z Fool's Theory. Jego premiera planowana jest na przyszły rok – mimo dzisiejszego ujawnienia zwiastuna, dokładna data wciąż nie jest znana.
Przy okazji premiery zwiastuna studio CD Projekt postanowiło także poinformować graczy o nadchodzącym remasterze "Wiedźmina 3
". Jego premiera ma mieć miejsce już 29 września tego roku. Remaster będzie dostępny całkowicie za darmo do pobrania dla wszystkich posiadaczy gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon
".
Dodatek "Pieśni przeszłości
" zostanie wydany na PC, Xbox Series X|S, oraz PlayStation 5.