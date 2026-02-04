"Wiedźmin 4". Fani podzieleni. Poszło o wielkość mapy

Do sieci trafiły nowe plotki dotyczące gry "Wiedźmin 4". Nie wszystkim fanom przypadły one do gustu.
Jakość ponad ilość. Na co stawiają twórcy "Wiedźmina 4"?
Otóż zgodnie z nowymi doniesieniami, mapa w grze "Wiedźmin 4"
będzie podobnej wielkości do mapy z trójki. Twórcy zamiast na ilość stawiają na jakość. Mapa nie będzie więc większa, ale świat w niej zawarty ma być bardziej dopracowany, zawierać więcej szczegółów.
Część fanów growego cyklu przyjęła te rewelacje z radością. Jest jednak duże grono graczy, którzy liczyli na jeszcze większy świat w czwartej części gry.
Oczywiście wielkość świata dla znacznej części graczy ma drugorzędne znaczenie. Liczy się przede wszystkim fabuła. A o tej nowe plotki na razie milczą.
Zwiastun gry "Wiedźmin 4"