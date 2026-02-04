"Wiedźmin 4". Fani podzieleni. Poszło o wielkość mapy

Jakość ponad ilość. Na co stawiają twórcy "Wiedźmina 4"?

The Witcher 4's map size will be roughly the same as The Witcher 3's, but deeper and more immersive.



CD Projekt RED's policy for The Witcher 4: quality over quantity. The focus is on a more detailed, meaningful world rather than unnecessarily expanding the map.



Zwiastun gry "Wiedźmin 4"

Otóż zgodnie z nowymi doniesieniami, mapa w grzebędzie podobnej wielkości do mapy z trójki. Twórcy zamiast na ilość stawiają na jakość. Mapa nie będzie więc większa, ale świat w niej zawarty ma być bardziej dopracowany, zawierać więcej szczegółów.Część fanów growego cyklu przyjęła te rewelacje z radością. Jest jednak duże grono graczy, którzy liczyli na jeszcze większy świat w czwartej części gry.Oczywiście wielkość świata dla znacznej części graczy ma drugorzędne znaczenie. Liczy się przede wszystkim fabuła. A o tej nowe plotki na razie milczą.