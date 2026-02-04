Newsy Gry "Wiedźmin 4". Fani podzieleni. Poszło o wielkość mapy
"Wiedźmin 4". Fani podzieleni. Poszło o wielkość mapy

Do sieci trafiły nowe plotki dotyczące gry "Wiedźmin 4". Nie wszystkim fanom przypadły one do gustu.

Jakość ponad ilość. Na co stawiają twórcy "Wiedźmina 4"?



Otóż zgodnie z nowymi doniesieniami, mapa w grze "Wiedźmin 4" będzie podobnej wielkości do mapy z trójki. Twórcy zamiast na ilość stawiają na jakość. Mapa nie będzie więc większa, ale świat w niej zawarty ma być bardziej dopracowany, zawierać więcej szczegółów.



Część fanów growego cyklu przyjęła te rewelacje z radością. Jest jednak duże grono graczy, którzy liczyli na jeszcze większy świat w czwartej części gry.

Oczywiście wielkość świata dla znacznej części graczy ma drugorzędne znaczenie. Liczy się przede wszystkim fabuła. A o tej nowe plotki na razie milczą.

Zwiastun gry "Wiedźmin 4"




