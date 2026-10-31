"Wielki Gatsby" powróci jako współczesny serial kryminalny

"Wielki Gatsby" należy do najważniejszych pozycji amerykańskiej literatury. Jednak dla stacji NBC będzie to źródło zupełnie nowego serialu kryminalnego.
Gatsby będzie rozwiązywał sprawy kryminalne
Projekt nosi tytuł "Gatsby"
i będzie realizowany przez Universal Television.
Serial pomyślany został jako typowy telewizyjny kryminał. W tej wersji Jay Gatsby będzie policyjnym detektywem
. To nieodparcie czarujący śledczy, który potrafi przejrzeć człowieka na wylot, niczym zawodowy manipulator.
Znany z powieści F. Scotta Fitzgeralda Nick Carraway zmieni się w detektyw Nicole Carraway
. To odznaczona policjantka stanu Nowy Jork, która urodziła się, by być gliną, ale marzy o karierze pisarki.
Na ile fabuła "Wielkiego Gatsby'ego" będzie istotna dla fabuły serialu, tego na razie nie wyjaśniono.
Wiemy za to, kto będzie odpowiadał za uwspółcześnioną wariację na temat słynnej postaci stworzonej przez Fitzgeralda ponad wiek temu. To Jake Coburn
, który wcześniej pracował przy takich serialach jak "Plotkara
" i "Arrow
", a także Jason Tracey
, który pracował wcześniej przy uwspółcześnionej wersji Sherlocka Holmesa, "Elementary
", oraz kryminalnym serialu "CSI: Vegas
".
"Wielki Gatsby" interesuje filmowców od samej premiery. Najsłynniejszych ekranizacji dokonali Jack Clayton
, ze scenariuszem Francisa Forda Coppoli
, w 1974 roku oraz Baz Luhrmann
w 2013 roku.
Zwiastun filmu "Wielki Gatsby" z Leonardo DiCaprio w roli głównej