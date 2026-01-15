ŻE CO? "Wielki Marty" miał mieć nadprzyrodzony finał?

UWAGA, PONIŻSZY NEWS ZAWIERA SPOILERY DO FILMU "WIELKI MARTY"
W trwającym właśnie sezonie nagród "Wielki Marty
" należy do grona tytułów, na które publika zwraca uwagę najbardziej. Nic w tym dziwnego – w dziele Josha Safdiego
upatruje się jednego z faworytów w kontekście najważniejszych tegorocznych statuetek. Właśnie dlatego od czasu premiery twórcy znajdują się w nieprzerwanej trasie promocyjnej, biorąc udział w wywiadach, występach telewizyjnych, panelach dyskusyjnych czy podcastach. W jednym z nich reżyser filmu postanowił ostatnio ujawnić pierwotnie planowane zakończenie "Wielkiego Marty'ego
". Okazuje się, że oryginalny pomysł był znacznie bardziej szalony niż finał, który ostatecznie trafił do filmu.
"Wielki Marty" – jak miało wyglądać zakończenie filmu?
Jednym z najbardziej absurdalnych dialogów "Wielkiego Marty'ego
" jest ten z końcowych minut produkcji. W scenie z trzeciego aktu biznesmen Milton Rockwell, w którego wciela się aktor Kevin O'Leary,
zdradza głównemu bohaterowi, że w rzeczywistości jest... wampirem, który od stuleci żyje już na tym świecie. Dziwaczne wyznanie zostaje zignorowane przez Marty'ego, a film nie wraca już więcej do tego wątku.
Jak się okazuje, dialog miał pierwotnie być podbudową pod zupełnie inne zakończenie filmu. W początkowym zamyśle finałowa scena miała rozgrywać się nie w szpitalu, a na koncercie kilkadziesiąt lat później – w latach 80., gdy Marty jest już dojrzałym i ustatkowanym mężczyzną. Josh Safdie
opowiedział o niej w następujący sposób: No więc on zamienia ten sklep z butami w najbardziej dochodowy sklep przy Orchard Street. Zmienia nazwę na Marty Mauser’s Shoes. Franczyzy, kolejne franczyzy, wyjazd z Nowego Jorku, ogromny majątek. Wszystkie wyznaczniki sukcesu zostają spełnione. Rodzina się powiększa, opuszczają miasto, mają piękny dom, a całość kończy się na koncercie Tears for Fears, na którym Marty jest z wnuczką. Mają świetne miejsca, z samego przodu, a on patrzy na scenę. Myśli o "Everybody Wants to Rule the World", o młodości, o tym, co to wszystko znaczy, bo choć odniósł sukces, to nie robi tego, co uważał za cel swojego życia
– wyjaśniał Josh Safdie
. Kamera patrzy przez jego oczy – zbudowaliśmy dla Timmy’ego całą charakteryzację protetyczną – i nagle on (Kevin O'Leary) pojawia się za nim i wgryza mu się w szyję — taki miał być ostatni moment filmu
– dodał reżyser. W późniejszej części rozmowy przyznał, że od realizacji swojego wymarzonego zakończenia odciągnęła go reakcja wytwórni. Pamiętam, że w A24 wszyscy powiedzieli: "Chyba żartujesz, co nie?"
– spendował Safdie
.
Szczegóły niezrealizowanego zakończenia nie są jedyną interesującą informacją, którą fani "Wielkiego Marty'ego
" otrzymali w ostatnich dniach od Josha Safdiego
. Reżyser ujawnił także, że niespodziewany występ gościnny w filmie zalicza nie kto inny jak... Robert Pattinson
. Jeśli wyrzucacie sobie, że przeoczyliście obecność aktora w filmie, prędko uspokajamy. Pattinson
pojawia się w produkcji jedynie głosem, grając rolę arbitra na turnieju tenisa stołowego. Nikt o tym nie wie, ale ten głos — spikera, sędziego — to Pattinson. To taki mały easter egg. Nikt o tym nie wie (...) Pewnego dnia przyszedł popatrzeć na kilka scen, a ja pomyślałem, że nie znam żadnych Brytyjczyków. Więc został arbitrem
– zdradził Josh Safdie.
Scenę z udziałem Pattinsona
możecie zobaczyć (i usłyszeć!) poniżej: