"Wielki Marty" w HBO Max. Data premiery ujawniona

"Wielki Marty" zadebiutował w amerykańskich kinach w Boże Narodzenie i od tamtej pory zarobił na całym świecie blisko 180 milionów dolarów, stając się największym hitem kasowym w historii studia A24. Teraz 9-krotnie nominowany do Oscara film Josha Safdiego zmierza na HBO Max.
Jak informuje dziennik "Variety", "Wielki Marty
" zadebiutuje w serwisie 24 kwietnia, czyli cztery miesiące po premierze kinowej. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Tytułowy bohater chce zostać legendą tenisa stołowego. W tym celu nagina wszystkie reguły i wchodzi w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka. Gotów jest uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości. Słodki smak sukcesu ma jednak słoną cenę.
Tytułową rolę w filmie zagrał Timothee Chalamet.
Na ekranie partnerują mu m.in. Odessa A’zion
, Gwyneth Paltrow
, Tyler Okonma
, Kevin O’Leary
, Abel Ferrara
, Fran Drescher
oraz Emory Cohen
. Safdie
napisał scenariusz filmu do spółki z Ronaldem Bronsteinem.
Jak zachwalał nasz recenzent: "Wielki Marty
" przypomina grę w fabularną Jengę. Początkowo budowla wydaje się zwarta i solidna, ale twórcy wciąż podbierają klocki z fundamentów, żeby dobudować kolejne narracyjne piętra, tym samym wprawiając całą konstrukcję w coraz bardziej ryzykowne rozchwianie. Efekt jest taki, że oglądając "Wielkiego Marty’ego" czułem się, jakby ktoś opowiadał mi anegdotę, która nie może się skończyć, bo narrator wciąż odbija w kolejne dygresje, obiecując, że puenta kiedyś wreszcie nadejdzie, choć w rzeczywistości oddala się coraz bardziej i bardziej. Safdie nie jest jednak takim krętaczem jak jego bohater, bo w końcu spina wszystkie nitki, podprowadzając tak zwany "trzymający na krawędzi fotela" finał. To niemałe osiągnięcie: utrzymać widza zarazem zestresowanego i zaangażowanego przez bite dwie i pół godziny czasu ekranowego, a potem na dodatek obwiązać to pięknie kokardką satysfakcjonującej puenty.
