"Wielkie kłamstewka": Co wydarzy się w 3. sezonie?

Do księgarń za oceanem trafiła nowa książka Liane Moriarty. Autorka potwierdziła, że na kanwie powieści – zatytułowanej "Big Little Truths" – powstanie trzeci sezon "Wielkich kłamstewek".
Co się wydarzy w 3. sezonie "Wielkich kłamstewek"?
Akcja "Big Little Truths" rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Wielkich kłamstewkach
". Dzieci Madeline, Celeste, Jane i Renaty – teraz nastoletnie – stawiają bohaterki przed nowymi wyzwaniami rodzicielskimi. Do tego kobiety zmagają się z własnymi problemami: Celeste martwi się niepokojącym zachowaniem teściowej, Jane uświadamia sobie, że jej małżeństwo się rozpada, Bonnie dochodzi do wniosku, że joga nie daje ukojenia. Madeline przeżywa zbliżające się 50 urodziny i zmaga się z problemami zdrowotnymi, a Renata wchodzi w związek z Brodym, przystojnym instruktorem fitness, i uczy się jazdy na motocyklu.
Pewnego dnia dyrektor liceum, do którego uczęszczają dzieci bohaterek, otrzymuje przesyłkę z ludzkim palcem, a w okolicy szkoły zaczyna krążyć obcy mężczyzna zadający pozornie niewinne pytania. Wówczas kobiety muszą zmierzyć się z konsekwencjami tytułowych wielkich "prawdeczek" – którymi podzieliły się (lub które zataiły) przed swoimi pociechami. Stawka jest teraz znacznie większa niż brak zaproszenia na pokaz łyżwiarstwa figurowego. A lód, po którym stąpają bohaterki, nigdy nie był cieńszy.
Zobacz zwiastun "Wielkich kłamstewek"
"Wielkie kłamstewka
" zadebiutowały w 2017 roku; drugi sezon (zwiastun poniżej) trafił na ekrany dwa lata później. W rolach głównych wystąpili Nicole Kidman
, Reese Witherspoon
, Shailene Woodley
, Laura Dern
, Zoë Kravitz
i Alexander Skarsgård
. Przypominamy zwiastun: