"Wife & Dog": Kolejny film Guya Ritchiego opóźniony. Kiedy premiera?

Nowy film Guya Ritchiego "Wife & Dog" nie trafi do kin zgodnie z pierwotnym planem. Produkcja, która miała zadebiutować na ekranach 23 października, została przesunięta na 19 lutego 2027 roku. Powodów zmiany daty premiery na razie nie ujawniono.
"Wife & Dog": informacje o filmie
Zdjęcia do filmu zakończyły się już w marcu 2025 roku, jednak od tego czasu projekt pozostaje owiany tajemnicą. Do tej pory nie zaprezentowano zwiastuna, plakatu, zdjęć ani nawet informacji na temat fabuły. Ritchie
ogłosił jedynie, że film będzie powrotem do pełnego intryg i bezwzględnej walki o władzę świata brytyjskiej arystokracji. Pod względem klimatu ma on nawiązywać do filmu i serialu "Dżentelmeni
". W obsadzie znaleźli się m.in. Benedict Cumberbatch
, Rosamund Pike
oraz Anthony Hopkins
.
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To nie pierwszy raz, gdy film Ritchiego
zalicza opóźnienie. Jego poprzednie dzieło, "Zawodowcy
" z Jakiem Gyllenhaalem
i Henrym Cavillem
, zostało nakręcone w 2023 roku, ale do kin trafiło ostatecznie bez większej kampanii promocyjnej dopiero w marcu tego roku.
Brytyjski twórca pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych reżyserów współczesnego kina. W ciągu ostatnich czterech lat nakręcił aż sześć filmów. Na premierę prócz "Wife & Dog
" czeka także "Viva La Madness
" z Jasonem Stathamem
. Ritchie
jest również niezwykle aktywny na rynku serialowym - w ostatnich trzech latach wyreżyserował i wyprodukował cztery seriale telewizyjne.
Zwiastun serialu "Dżentelmeni"