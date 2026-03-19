"Dziki Koń Dziewięć": Martin McDonagh powraca z nowym filmem (ZWIASTUN)

https://www.filmweb.pl/news/%22Wild+Horse+Nine%22%3A+Martin+McDonagh+powraca+z+nowym+filmem+%28ZWIASTUN%29-165701
&quot;Dziki Koń Dziewięć&quot;: Martin McDonagh powraca z nowym filmem (ZWIASTUN)
W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu sensacyjnego "Dziki Koń Dziewięć". To nowe dzieło reżysera i scenarzysty Martina McDonagha, autora oscarowych produkcji "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz "Duchy Inisherin".     

Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku agenci CIA, Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell), zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swojego przełożonego, MJ (Steve Buscemi). W otoczeniu charakterystycznych posągów wyspy, mierząc się zarówno z mroczną przeszłością, jak i bieżącymi spiskami, wieloletni partnerzy stają przed rosnącymi napięciami. Sytuację dodatkowo komplikuje nowa relacja Chrisa z dwiema zbuntowanymi studentkami (Mariana di Girolamo i Ailín Salas), która może sprawić, że ich podróż do tego odległego raju wymknie się spod kontroli.

Polską premierę zaplanowano na 6 listopada. Obstawiamy, że wcześniej "Dziki Koń Dziewięć" zostanie pokazany na festiwalu w Wenecji.  





