"Dziki Koń Dziewięć": Martin McDonagh powraca z nowym filmem (ZWIASTUN)

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu sensacyjnego "Dziki Koń Dziewięć". To nowe dzieło reżysera i scenarzysty Martina McDonagha, autora oscarowych produkcji "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz "Duchy Inisherin".
"Dziki Koń Dziewięć": zwiastun
"Dziki Koń Dziewięć": o filmie
Krótko przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku agenci CIA, Chris (John Malkovich
) i Lee (Sam Rockwell
), zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez swojego przełożonego, MJ (Steve Buscemi
). W otoczeniu charakterystycznych posągów wyspy, mierząc się zarówno z mroczną przeszłością, jak i bieżącymi spiskami, wieloletni partnerzy stają przed rosnącymi napięciami. Sytuację dodatkowo komplikuje nowa relacja Chrisa z dwiema zbuntowanymi studentkami (Mariana di Girolamo
i Ailín Salas
), która może sprawić, że ich podróż do tego odległego raju wymknie się spod kontroli.
Polską premierę zaplanowano na 6 listopada. Obstawiamy, że wcześniej "Dziki Koń Dziewięć"
zostanie pokazany na festiwalu w Wenecji.