"Wilkołak. Wojna, która zostaje": Spotkanie z Tomaszem Raczkiem

Czy wojna kończy się w chwili, gdy nastaje pokój? Dla tych, którzy doświadczyli jej jako dzieci, ślady po niej pozostają na długo.
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Zapraszamy na wydarzenie poświęcone tematowi traumy i posttraumy dzieci, które były świadkami II wojny światowej, oraz temu, jak ich historie są opowiadane w filmie i literaturze. 9 października o godz. 18:00 w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku.
Punktem wyjścia będzie projekcja film „Wilkołak
” w reżyserii Adriana Panka
(2018). Ta przejmująca opowieść dotyczy grupy dzieci, które po opuszczeniu obozu koncentracyjnego próbują rozpocząć życie na nowo. Chronią się w opuszczonym domu w środku lasu. Gdy wydaje się, że najgorsze już za nimi, okazuje się, że pozornie bezpieczna przestrzeń może kryć w sobie kolejne zagrożenia. Film Adriana Panka
pokazuje, że zakończenie wojny nie oznacza końca lęku, który pozostają z człowiekiem na długo.
Po projekcji odbędzie się rozmowa z Tomaszem Raczkiem i Marcinem Szczygielskim, poświęcona sposobom przedstawiania wojennej traumy dzieci w filmie i literaturze. Porozmawiamy o tym, jak twórcy opowiadają o doświadczeniach najmłodszych, jak sztuka pozwala mówić o tym, co trudne do wyrażenia, oraz jak wojenne przeżycia mogą wpływać na całe późniejsze życie. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Kowalczyk-Nowak, zastępca dyrektora ds. publiczności i komunikacji. „Wilkołak. Wojna, która zostaje” to wydarzenie o pamięci, dzieciństwie naznaczonym wojną i jej konsekwencjach, które nie kończą się wraz z działaniami zbrojnymi. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad tym, co pozostaje, kiedy wojna już się skończy.
Wydarzenie jest bezpłatne. Skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Nie obowiązują zapisy.