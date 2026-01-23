Dinozaury powrócą do Wietnamu. Sequel "Wojny o przetrwanie" w drodze

Wojna w Wietnamie spotyka... atak dinozaurów? Niecodzienny pomysł "Wojny o przetrwanie" najwyraźniej przyciągnął widzów przed ekrany w wystarczającej liczbie, by twórcy prędko wpadli na pomysł realizacji sequela. Jak donosi portal Variety, raptem pół roku po premierze oryginału rozpoczęto prace nad kontynuacją tego wyjątkowego projektu.
"Wojna o przetrwanie 2" – co wiemy?
Fani pierwszej "Wojny o przetrwanie
" mogą spać spokojnie. Na pokład kontynuacji powróci bowiem Luke Sparke
, który raz jeszcze zajmował będzie się scenariuszem, reżyserią oraz produkcją widowiska. Oficjalny opis filmu zapowiada, że sequel "poszerza skalę i mitologię franczyzy, zagłębiając się jeszcze bardziej w aspekt konfliktu zbrojnego w Wietnamie, gdzie realia wojny lat 60. zderzają się z prehistorycznymi drapieżnikami". Pierwszy film opowiadał o eksploracji. Ten opowie o eskalacji — o tym, co dzieje się, gdy człowiek traci kontrolę, gdy natura adaptuje się szybciej niż wojskowa doktryna i gdy sama wojna schodzi na drugi plan wobec tego, co zostało przez nią uwolnione
– powiedział w oświadczeniu twórca Luke Sparke
.
Wierząc opisowi opublikowanemu przez Variety, "Wojna o przetrwanie 2" śledzić będzie losy nowego amerykańskiego plutonu. Ich podróż do Wietnamu celem ustabilizowania sytuacji wyłącznie mocniej ją eskaluje. Misja prędko przeradza się w tytułową wojnę o przetrwanie, której stawka jest znacznie większa, niż tylko życie istot na polu bitwy.
"Wojna o przetrwanie" – zwiastun filmu