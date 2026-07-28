"Wojna zastępcza": Mariusz Furmanek oskarża TVP o plagiat. Żąda 3 milionów złotych

Mariusz Furmanek, szef Obrony Cywilnej Kraju w latach 1998–2000, twierdzi, że zrealizowany przez TVP serial "Wojna zastępcza" jest plagiatem jego audiobooka – powieści szpiegowskiej "Operacja Bosfor", której akcja rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych. Autor oczekuje od stacji odszkodowania w wysokości trzech milionów złotych.
Mariusz Furmanek żąda od TVP 3 milionów złotychTelewizja Polska stoi na stanowisku, że serial powstał na bazie scenariusza, który miał jakoby powstać na bazie doświadczeń historycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Nie do końca tak jest. Nie chciałbym w tej chwili ujawniać szczegółów – one są przedmiotem dywagacji o charakterze prawnym. Ale mamy potężne argumenty, zupełnie niezaprzeczalne, które stoją w opozycji do tego rodzaju stanowiska
– komentuje Furmanek.
Co więcej, autor "Operacji Bosfor" miał pracować nad scenariuszem "Wojny zastępczej
" na wczesnym etapie produkcji. Wyglądał on wówczas zupełnie inaczej. Potem nasze drogi się rozeszły. Nie zakładam, że Telewizja Polska wykazuje się złą wolą. Zakładam, że jest po prostu niedoinformowana albo wprowadzona w błąd przez autorów scenariusza
– powiedział.
Produkcję krytykowała m.in. Ilona Łepkowska
, która stwierdziła, że "spalono ciekawy temat". Podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu i współautor takich książek jak "Operacja Rafael" (otwierająca cykl o majorze Łodynie) czy "W czerwonej sieci", miał z kolei zarzucać serialowi dezinformację; wskazywał też na jego prorosyjski i antypolski charakter.
Przy wycenie odszkodowania Furmanek powołał się na statystyki Nielsena, wg których "Wojna zastępcza
" miała oglądalność na poziomie ponad 15 milionów odsłon. Za każdą odsłonę autor domaga się 20 groszy, co przekłada się na kwotę trzech milionów złotych. TVP potwierdza, że do jej Biura Prasowego wpłynęło wezwanie do natychmiastowego zaniechania naruszeń osobistych praw autorskich Mariusza Furmanka. Stacja nie komentuje jednak sprawy.
O czym opowiada "Operacja Bosfor"?
"Operacja Bosfor" została wydana przez KMH Media Group. Inspiracją dla niej były prawdziwe wydarzenia i doświadczenia autora. W oficjalnym opisie czytamy: Gdy wycofujące się z Polski wojska sowieckie pozostawiają po sobie dwie tajne głowice jądrowe SS‑20, sprawa natychmiast wymyka się spod kontroli. Ich los trafia w ręce generała Dubynina, który w obliczu chaosu i upadku imperium decyduje się na desperacki krok — sprzedaż broni masowego rażenia na czarnym rynku. W samym centrum tej niebezpiecznej gry staje Andrzej – były opozycjonista, a dziś oficer polskiego wywiadu. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest bezpieczeństwo Polski i całej Europy. Ale to coś więcej niż tylko pościg – to bezwzględna walka wywiadów, prowadzona w cieniu polityki, przestępczości zorganizowanej i międzynarodowych interesów. Akcja prowadzi przez miasta Europy i Rosji, odsłaniając sekrety gabinetów władzy, kulisy działań CIA, UOP i FSB oraz operacje elitarnych jednostek – Delta Force i GROM-u. Weźmiecie udział w tajnych naradach rządu, polecicie wojskowym Herculesem i zmierzycie się z zagrożeniem, które nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego.
Zobacz zwiastun "Wojny zastępczej"
"Wojna zastępcza
" zadebiutowała w marcu tego roku. W rolach głównych Mateusz Więcławek
, Waleria Gorobets
, Piotr Witkowski
i Karol Bernacki
. Przypominamy zwiastun: