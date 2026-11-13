Newsy Gry "Wolfenstein III" powstaje. To pierwsza część serii tworzona pod panowaniem Xboksa
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"Wolfenstein III" powstaje. To pierwsza część serii tworzona pod panowaniem Xboksa

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wolfenstein+III%22+powstaje.+To+pierwsza+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+serii+tworzona+pod+panowaniem+Xboksa-169646
&quot;Wolfenstein III&quot; powstaje. To pierwsza część serii tworzona pod panowaniem Xboksa
Portal Variety dzieli się właśnie oficjalnymi doniesieniami w sprawie długo oczekiwanej trzeciej odsłony "Wolfensteina". Gra powstaje dzięki zaangażowaniu MachineGames, studia należącego od jakiegoś czasu do Xboksa. O pracach nad produkcją poinformowała szefowa Xbox Asha Sharma w trakcie obchodów 25-lecia istnienia marki.

"Wolfenstein III" – co wiemy?



"Wolfenstein III" będzie pierwszą grą z serii stworzoną przez MachineGames od czasu przejęcia firmy przez Xboksa. Zanim to się stało, w 2010 roku MachineGames zostało nabyte przez ZeniMax Media. Umożliwiło to szwedzkiemu studiu prace nad "Wolfenstein: The New Order", "Wolfenstein: The Old Blood" oraz "Wolfenstein II: The New Colossus". 

W 2021 roku Xbox nabył spółkę ZeniMax Media wraz z MachineGames, co otworzyło drogę do produkcji pierwszego "Wolfensteina" pod auspicjami giganta rynku gamingowego. Od czasu tego przejęcia MachineGames zdążyło wyprodukować już dla Xboksa "Indianę Jonesa i Wielki Krąg". Nowy "Wolfenstein" będzie ich kolejnym projektem, choć w tej chwili włodarze studia nie ujawniają jakichkolwiek konkretnych informacji na temat gry. Asha Sharma podzieliła się jedynie zdjęciem scenariusza produkcji w swoich mediach społecznościowych. Możecie zobaczyć je poniżej:




W związku z tym musimy opierać się na przeciekach. Według nich historia trzeciego "Wolfensteina" ma się skupiać na postaci 8-11-letniej dziewczynki imieniem Sofiya. To Ukrainka, która straciła wszystkich w czasie wojny. Naznaczona koszmarnymi doświadczeniami jest nieufna wobec świata, ale jednocześnie zdeterminowana, by przetrwać.

Sofiya na swej drodze spotka znanego graczom serii bohatera - Williama Blazkowicza. Nie wiadomo jednak, jak ważną rolę odegra w nowej odsłonie.

Seria "Wolfenstein" należy do jednej z najstarszych w historii gier wideo. Pierwszy tytuł cyklu - "Castle Wolfenstein" - debiutował w 1981 roku. Ich akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w czasie II wojny światowej (a w niektórych częściach po zwycięstwie nazistów). Ostatnie tytuły miały premierę w 2019 roku. Były to "Wolfenstein: Youngblood" i "Wolfenstein: Cyberpilot".


Zwiastun gry "Wolfenstein: Youngblood"


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