"Wolfenstein III" powstaje. To pierwsza część serii tworzona pod panowaniem Xboksa

Portal Variety dzieli się właśnie oficjalnymi doniesieniami w sprawie długo oczekiwanej trzeciej odsłony "Wolfensteina". Gra powstaje dzięki zaangażowaniu MachineGames, studia należącego od jakiegoś czasu do Xboksa. O pracach nad produkcją poinformowała szefowa Xbox Asha Sharma w trakcie obchodów 25-lecia istnienia marki.
"Wolfenstein III" – co wiemy? "Wolfenstein III"
będzie pierwszą grą z serii stworzoną przez MachineGames od czasu przejęcia firmy przez Xboksa. Zanim to się stało, w 2010 roku MachineGames zostało nabyte przez ZeniMax Media. Umożliwiło to szwedzkiemu studiu prace nad "Wolfenstein: The New Order
", "Wolfenstein: The Old Blood
" oraz "Wolfenstein II: The New Colossus
".
W 2021 roku Xbox nabył spółkę ZeniMax Media wraz z MachineGames, co otworzyło drogę do produkcji pierwszego "Wolfensteina
" pod auspicjami giganta rynku gamingowego. Od czasu tego przejęcia MachineGames zdążyło wyprodukować już dla Xboksa "Indianę Jonesa i Wielki Krąg
". Nowy "Wolfenstein
" będzie ich kolejnym projektem, choć w tej chwili włodarze studia nie ujawniają jakichkolwiek konkretnych informacji na temat gry. Asha Sharma podzieliła się jedynie zdjęciem scenariusza produkcji w swoich mediach społecznościowych. Możecie zobaczyć je poniżej:
W związku z tym musimy opierać się na przeciekach. Według nich historia trzeciego "Wolfensteina
" ma się skupiać na postaci 8-11-letniej dziewczynki imieniem Sofiya. To Ukrainka, która straciła wszystkich w czasie wojny. Naznaczona koszmarnymi doświadczeniami jest nieufna wobec świata, ale jednocześnie zdeterminowana, by przetrwać.
Sofiya na swej drodze spotka znanego graczom serii bohatera - Williama Blazkowicza
. Nie wiadomo jednak, jak ważną rolę odegra w nowej odsłonie.
Seria "Wolfenstein" należy do jednej z najstarszych w historii gier wideo. Pierwszy tytuł cyklu - "Castle Wolfenstein
" - debiutował w 1981 roku. Ich akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w czasie II wojny światowej (a w niektórych częściach po zwycięstwie nazistów). Ostatnie tytuły miały premierę w 2019 roku. Były to "Wolfenstein: Youngblood
" i "Wolfenstein: Cyberpilot
".
Zwiastun gry "Wolfenstein: Youngblood"