Czekaliście na drugi sezon? Marvel zmieinił zdanie

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Marvel dał zielone światło drugiemu sezonowi serialu "Wonder Man" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Dla fanów, którzy cieszyli się na kontynuację mamy złą wiadomość.
To koniec "Wonder Mana"?
Jak podaje Variety, Marvel zmienił zdanie co do "Wonder Mana
". Jeszcze w marcu studio zamówiło drugi sezon. Teraz produkcja została jednak oficjalnie anulowana. Według źródeł, na które powołuje się portal, scenarzyści nie zaczęli nawet pracy, gdy zostali zwolnieni. Powody decyzji nie są znane. Koniec serialu nie oznacza jednak, że nie spotkamy więcej jego bohaterów. Niewykluczone, że pojawią się oni w innych projektach studia.
Ośmioodcinkowy "Wonder Man
" trafił na Disney+ 27 stycznia tego roku. W ciągu pierwszego tygodnia od premiery serial był odtwarzany łącznie przez 618 milionów minut, co w ulokowało go na ósmym miejscu najpopularniejszych produkcji wg statystyk Nielsena. Wcielający się w głównego bohatera Yahya Abdul-Mateen II
(na zdjęciu wyżej) został nominowany do nagrody Emmy, co w przypadku aktorskich seriali Marvela zdarza się raczej rzadko.
O czym opowiada "Wonder Man"? Zobacz zwiastun
Tytułowy Wonder Man, stworzony przez Stana Lee
(scenariusz) oraz Dona Hecka
i Jacka Kirby'ego
(rysunki), zadebiutował na kartach dziewiątego numeru komiksu "The Avengers", który został wydany w 1964 roku. Zobaczcie zwiastun poświęconego mu serialu:
Ambitny aktor Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II
) od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego (Ben Kingsley
), kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak (Zlatko Buric
) kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.