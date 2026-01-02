"Wonder Man": Oto on! Takiego superbohatera jeszcze nie było? Zobacz zwiastun

W sieci pojawił się zwiastun zapowiadanego od dawna serialu Marvela "Wonder Man". Projekt napotkał po drodze liczne problemy, ale wygląda na to, że jego realizacja zmierza do szczęśliwego końca. Zobaczcie nową zapowiedź, bo wygląda na to, że może być nowa jakość w uniwersum Marvela.
"Wonder Man" – zobacz, jak się zapowiada
Burzliwa historia serialu "Wonder Man"
Serial "Wonder Man"
opowiadać będzie o postaci, która zadebiutowała na kartach dziewiątego zeszytu komiksu "Avengers"
w 1964 roku. W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams – syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries
. Mężczyzna zgodził się na ofertę Barona Zemo
, który zaoferował mu supermoce (m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania) w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę herosa z graniem w filmach. "Wonder Man"
był o krok od bycia skasowanym. Serial stał się bowiem ofiarą ubiegłorocznych strajków aktorów i scenarzystów, który wywróciły proces produkcyjny. Doszło również do tragicznego wypadku – członek ekipy serialu spadł z wysokości. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Gwiazdą produkcji jest Yahya Abdul-Mateen II
. W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Grosse
. W obsadzie jest też Ben Kingsley
. Realizację serialu powierzono twórcy "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni
" Destinowi Danielowi Crettonowi
oraz Andrew Guestowi
– scenarzyście m.in. seriali "Community
" i "Rockefeller Plaza 30
". Guest
odpowiada za fabułę, a Cretton
pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą.