Marvel będzie kontynuować nowy serial

VOD / Seriale

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wonder+Man%22.+Marvel+zamawia+2.+sezon+serialu-165759
Wonder Man dokonał cudu. Marvel Television właśnie ogłosiło, że bohater powróci w drugim sezonie.

Serial "Wonder Man" przedłużony



"Wonder Man" to serial opowiadający o aktorze Simonie Williamsie, który nieskutecznie próbuje zrobić karierę w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.


Gwiazdą serialu był Yahya Abdul-Mateen II. Zaś jako Trevor Slattery powrócił do MCU Ben Kingsley.

Obaj panowie powrócą w drugim sezonie serialu "Wonder Man". Za kontynuację odpowiadać będą autorzy oryginału Destin Daniel Cretton i Andrew Guest.

"Wonder Man" zadebiutował w styczniu. Serial został dobrze przyjęty zarówno przez krytyków jak i widzów. Jego oglądalność była tak duża, że znalazł się nawet w Top 10 listy streamingowej przygotowywanej przez Nielesen. Dlatego też decyzja o jego kontynuacji wydawała się oczywistością. Jednak Marvel Television bardzo rzadko (jak na razie) daje zielone światło kontynuacjom. Dotąd doczekały się tego dwa seriale: "Loki" i "Daredevil: Born Again" (jest jeszcze "WandaVision", która stała się zaczątkiem mini-uniwersum w formie trylogii, ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z tradycyjnymi sezonami).

O czym opowie drugi sezon oraz kiedy możemy się go spodziewać - tego niestety na razie nie wiadomo.

Zwiastun serialu "Wonder Man"




