Marvel będzie kontynuować nowy serial

Wonder Man dokonał cudu. Marvel Television właśnie ogłosiło, że bohater powróci w drugim sezonie.
to serial opowiadający o aktorze Simonie Williamsie, który nieskutecznie próbuje zrobić karierę w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.
Gwiazdą serialu był Yahya Abdul-Mateen II
. Zaś jako Trevor Slattery powrócił do MCU Ben Kingsley
.
Obaj panowie powrócą w drugim sezonie serialu "Wonder Man"
. Za kontynuację odpowiadać będą autorzy oryginału Destin Daniel Cretton
i Andrew Guest
. "Wonder Man"
zadebiutował w styczniu. Serial został dobrze przyjęty zarówno przez krytyków jak i widzów. Jego oglądalność była tak duża, że znalazł się nawet w Top 10 listy streamingowej przygotowywanej przez Nielesen. Dlatego też decyzja o jego kontynuacji wydawała się oczywistością. Jednak Marvel Television bardzo rzadko (jak na razie) daje zielone światło kontynuacjom. Dotąd doczekały się tego dwa seriale: "Loki" i "Daredevil: Born Again"
(jest jeszcze "WandaVision", która stała się zaczątkiem mini-uniwersum w formie trylogii, ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z tradycyjnymi sezonami).
O czym opowie drugi sezon oraz kiedy możemy się go spodziewać - tego niestety na razie nie wiadomo.
