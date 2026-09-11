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"Wonder Woman" nie jest już priorytetem DC Studios. Wszystko przez "Supergirl"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wonder+Woman%22+nie+jest+ju%C5%BC+priorytetem+DC+Studios.+Wszystko+przez+%22Supergirl%22-168563
&quot;Wonder Woman&quot; nie jest już priorytetem DC Studios. Wszystko przez &quot;Supergirl&quot;
Wygląda na to, że Adria Arjona poczeka dłużej na zagranie głównej roli w widowisku DC. Po sieci krążą bowiem plotki o tym, że "Wonder Woman" nie ma szans na realizację w najbliższym czasie.

Klapa "Supergirl" wpływa na plany DC Studios



Na razie nie ma mowy o skasowaniu projektu. Mówi się jedynie o "wciśnięciu pauzy". Nowa "Wonder Woman" więc wciąż pozostaje w planach DC Studios, ale nie jest już priorytetem.

Skąd ta zmiana? Wszystko przez fatalny wynik "Supergirl" w kinach. Film na całym świecie zarobił tylko 126,4 mln dolarów. A to oznacza, że nie dobił nawet do poziomu szacowanego budżetu. Ten miał ponoć wynieść 170 milionów dolarów.

03.jpg Getty Images © Arturo Holmes


Za scenariusz do "Supergirl" odpowiadała Ana Nogueira. Był to jej pierwszy tekst do wysokobudżetowej produkcji. Dramatopisarka została wybrana przez szefów DC Studios na czołową scenarzystkę nowego uniwersum, ponieważ zlecono jej napisanie także tekstów do "Wonder Woman" i "Teen Titans".

Choć filmu "Wonder Woman" na razie nie będzie, to sama postać Wonder Woman prawie na pewno zadebiutuje w nowym uniwersum DC w przyszłym roku. W sieci panuje bowiem pełna zgoda, że Adria Arjona wcieli się w tę postać w widowisku "Man of Tomorrow", będącym kontynuacją "Supermana". Co prawda w amerykańskich mediach pojawiały się informacje, że Arjona gra Maximę, jednak większość fanów nie kupuje tego.

W przypadku Wonder Woman DC Studios stoi przed wielkim wyzwaniem. Widowisko "Wonder Woman" z 2017 roku było trzecim największym przebojem kasowym poprzedniego uniwersum DC. Film zarobił więcej niż oba widowiska nowego uniwersum DC - "Superman" i "Supergirl" - razem wzięte.

Zwiastun filmu "Wonder Woman"




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