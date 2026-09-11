"Wonder Woman" nie jest już priorytetem DC Studios. Wszystko przez "Supergirl"

Wygląda na to, że Adria Arjona poczeka dłużej na zagranie głównej roli w widowisku DC. Po sieci krążą bowiem plotki o tym, że "Wonder Woman" nie ma szans na realizację w najbliższym czasie.
Klapa "Supergirl" wpływa na plany DC Studios
Na razie nie ma mowy o skasowaniu projektu. Mówi się jedynie o "wciśnięciu pauzy". Nowa "Wonder Woman
" więc wciąż pozostaje w planach DC Studios, ale nie jest już priorytetem.
Skąd ta zmiana? Wszystko przez fatalny wynik "Supergirl
" w kinach. Film na całym świecie zarobił tylko 126,4 mln dolarów. A to oznacza, że nie dobił nawet do poziomu szacowanego budżetu. Ten miał ponoć wynieść 170 milionów dolarów.
Getty Images © Arturo Holmes
Za scenariusz do "Supergirl
" odpowiadała Ana Nogueira
. Był to jej pierwszy tekst do wysokobudżetowej produkcji. Dramatopisarka została wybrana przez szefów DC Studios na czołową scenarzystkę nowego uniwersum, ponieważ zlecono jej napisanie także tekstów do "Wonder Woman"
i "Teen Titans"
.
Choć filmu "Wonder Woman"
na razie nie będzie, to sama postać Wonder Woman
prawie na pewno zadebiutuje w nowym uniwersum DC
w przyszłym roku. W sieci panuje bowiem pełna zgoda, że Adria Arjona
wcieli się w tę postać w widowisku "Man of Tomorrow
", będącym kontynuacją "Supermana
". Co prawda w amerykańskich mediach pojawiały się informacje, że Arjona
gra Maximę, jednak większość fanów nie kupuje tego.
W przypadku Wonder Woman
DC Studios stoi przed wielkim wyzwaniem. Widowisko "Wonder Woman" z 2017 roku było trzecim największym przebojem kasowym poprzedniego uniwersum DC.
Film zarobił więcej niż oba widowiska nowego uniwersum DC - "Superman
" i "Supergirl
" - razem wzięte.
Zwiastun filmu "Wonder Woman"