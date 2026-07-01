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"Wonka's The Golden Ticket": AI odtworzyło głos Gene'a Wildera w nowym programie Netfliksa

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wonka%27s+The+Golden+Ticket%22%3A+Netflix+za+pomoc%C4%85+AI+odtwarza+g%C5%82os+Gene%27a+Wildera+w+nowym+programie-167363
&quot;Wonka's The Golden Ticket&quot;: AI odtworzyło głos Gene'a Wildera w nowym programie Netfliksa
Netflix pokazał wczoraj pierwszą zapowiedź programu "Wonka's The Golden Ticket", inspirowanego filmem "Willy Wonka i fabryka czekolady". Już w zapowiedzi słyszymy głos Gene'a Wildera, który na potrzeby programu został odtworzony przy pomocy sztucznej inteligencji.

Nowy program Netfliksa




Twórcy programu uzyskali zgodę spadkobierców aktora i we współpracy z firmą ElevenLabs odtworzyli głos Wildera, który wcielił się w Willy'ego Wonkę w kultowym filmie z 1971 roku. W imieniu spadkobierców wypowiedziała się Karen B. Wilder, wdowa po aktorze: Ponad pięć dekad po tym, jak Gene tchnął życie w postać Willy'ego Wonki, jego kreacja wciąż przynosi ludziom radość, śmiech i inspirację. Cieszymy się, że program oddaje hołd magii, którą wniósł do tej roli, jednocześnie przedstawiając ją nowemu pokoleniu

"Wonka's The Golden Ticket" będzie reality show, w którym dwunastu posiadaczy złotych biletów wraz z wybranymi partnerami zmierzy się z serią zadań inspirowanych filmem z 1971 roku oraz powieścią "Charlie i fabryka czekolady" Roalda Dahla. Uczestnicy będą musieli przejść kolejne próby sprawdzające nie tylko ich sprawność fizyczną i umysłową, lecz także charakter. W programie pojawi się także Rusty Goffe, który w filmie z 1971 roku wcielał się w jednego z Umpa-Lumpów.

Premiera "Wonka's The Golden Ticket" w serwisie Netflix została zaplanowana na 23 września. Poniżej zwiastun programu:

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