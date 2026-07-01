"Wonka's The Golden Ticket": AI odtworzyło głos Gene'a Wildera w nowym programie Netfliksa

Netflix pokazał wczoraj pierwszą zapowiedź programu "Wonka's The Golden Ticket", inspirowanego filmem "Willy Wonka i fabryka czekolady". Już w zapowiedzi słyszymy głos Gene'a Wildera, który na potrzeby programu został odtworzony przy pomocy sztucznej inteligencji.
Nowy program Netfliksa
Twórcy programu uzyskali zgodę spadkobierców aktora i we współpracy z firmą ElevenLabs odtworzyli głos Wildera
, który wcielił się w Willy'ego Wonkę w kultowym filmie z 1971 roku. W imieniu spadkobierców wypowiedziała się Karen B. Wilder, wdowa po aktorze: Ponad pięć dekad po tym, jak Gene tchnął życie w postać Willy'ego Wonki, jego kreacja wciąż przynosi ludziom radość, śmiech i inspirację. Cieszymy się, że program oddaje hołd magii, którą wniósł do tej roli, jednocześnie przedstawiając ją nowemu pokoleniu "Wonka's The Golden Ticket"
będzie reality show, w którym dwunastu posiadaczy złotych biletów wraz z wybranymi partnerami zmierzy się z serią zadań inspirowanych filmem z 1971 roku oraz powieścią "Charlie i fabryka czekolady" Roalda Dahla
. Uczestnicy będą musieli przejść kolejne próby sprawdzające nie tylko ich sprawność fizyczną i umysłową, lecz także charakter. W programie pojawi się także Rusty Goffe
, który w filmie z 1971 roku wcielał się w jednego z Umpa-Lumpów.
Premiera "Wonka's The Golden Ticket"
w serwisie Netflix została zaplanowana na 23 września. Poniżej zwiastun programu: