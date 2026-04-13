"Wonka 2" coraz bliżej. Wiemy, kiedy ruszą prace na planie

Jak podaje blog World of Reel, prace na planie kontynuacji "Wonki" mają ruszyć w sierpniu. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że film trafi na ekrany w przyszłym roku. Wcześniej spekulowano, że prawdopodobną datą premiery może być 17 grudnia 2027 roku. Studio Warner Bros. zarezerwowało ten termin dla "niezatytułowanego filmu familijnego". W międzyczasie ogłoszono jednak, że tego dnia do kin trafi "The Hunt for Gollum" Andy'ego Serkisa.
Timothée Chalamet i reżyser Paul King na planie "Wonki"
Pierwsza adaptacja powieści Roalda Dahla, czyli "Willy Wonka i fabryka czekolady" z Gene'em Wilderem w roli tytułowej, została wydana przez Paramount w 1971 roku. W 2005 roku ponownie sięgnął po nią Tim Burton, który z głównej roli obsadził Johnny'ego Deppa. Jego następcą w roli ekscentrycznego czekoladnika został Timothée Chalamet.
Ostatnie role Timothéego Chalameta
Timothéego Chalameta w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Diunie" i "Diunie: Części drugiej", satyrycznym sci-fi "Nie patrz w górę", melodramacie / body horrorze "Do ostatniej kości" czy biografii "Kompletnie nieznany". Aktualnie jego filmografię zamyka tytułowa rola w "Wielkim Martym", która przyniosła mu trzecią w karierze nominację do Oscara. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też "Diunę: Część trzecią".
"Wonka" zadebiutował na ekranach w grudniu 2023 roku. Timothéemu Chalametowi, który wcielił się w tytułowego czekoladnika, partnerowali na ekranie m.in. Calah Lane, Olivia Colman, Sally Hawkins i Hugh Grant. Przypominamy zwiastun: