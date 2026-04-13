"Wonka 2" coraz bliżej. Wiemy, kiedy ruszą prace na planie
World of Reel / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Nie jest tajemnicą, że Paul King pracuje nad "Wonką 2" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Wygląda jednak na to, że prace nad projektem nabierają tempa.

"Wonka 2" w drodze na ekrany


Jak podaje blog World of Reel, prace na planie kontynuacji "Wonki" mają ruszyć w sierpniu. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że film trafi na ekrany w przyszłym roku. Wcześniej spekulowano, że prawdopodobną datą premiery może być 17 grudnia 2027 roku. Studio Warner Bros. zarezerwowało ten termin dla "niezatytułowanego filmu familijnego". W międzyczasie ogłoszono jednak, że tego dnia do kin trafi "The Hunt for Gollum" Andy'ego Serkisa

Timothée Chalamet i reżyser Paul King na planie "Wonki"

Pierwsza adaptacja powieści Roalda Dahla, czyli "Willy Wonka i fabryka czekolady" z Gene'em Wilderem w roli tytułowej, została wydana przez Paramount w 1971 roku. W 2005 roku ponownie sięgnął po nią Tim Burton, który z głównej roli obsadził Johnny'ego Deppa. Jego następcą w roli ekscentrycznego czekoladnika został Timothée Chalamet.

Ostatnie role Timothéego Chalameta


Timothéego Chalameta w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Diunie" i "Diunie: Części drugiej", satyrycznym sci-fi "Nie patrz w górę", melodramacie / body horrorze "Do ostatniej kości" czy biografii "Kompletnie nieznany". Aktualnie jego filmografię zamyka tytułowa rola w "Wielkim Martym", która przyniosła mu trzecią w karierze nominację do Oscara. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też "Diunę: Część trzecią". 

Zobacz zwiastun "Wonki"


"Wonka" zadebiutował na ekranach w grudniu 2023 roku. Timothéemu Chalametowi, który wcielił się w tytułowego czekoladnika, partnerowali na ekranie m.in. Calah Lane, Olivia Colman, Sally Hawkins i Hugh Grant. Przypominamy zwiastun: 


Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Chleba i igrzysk! Oto zwiastun nowych "Igrzysk śmierci"

24 komentarze
Seriale Wideo

To "Euforia" czy "Breaking Bad"? Pierwsze wrażenia z 3. sezonu

VOD Seriale

Netflix dał zielone światło polskiemu hitowi. Będzie 2. sezon

3 komentarze
VOD Seriale

Nowy sezon serialu "Euforia" już od dziś w HBO Max

Festiwale i nagrody Filmy

Mastercard OFF CAMERA: Jim Sheridan z nagrodą "Pod Prąd"

Filmy Box office

Box Office Świat: "Super Mario Galaxy Film" goni chiński hit

5 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Super Mario Galaxy Film" szaleje

31 komentarzy