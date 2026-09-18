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"World War Z": sequel jednak powstanie. Brad Pitt znalazł reżysera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22World+War+Z%22%3A+sequel+jednak+powstanie.+Brad+Pitt+gwiazd%C4%85%2C+Edward+Berger+re%C5%BCyserem-168660
&quot;World War Z&quot;: sequel jednak powstanie. Brad Pitt znalazł reżysera
Sequel "World War Z" ponownie ma szansę na realizację. Jak informuje serwis Deadline, w roli głównej powróci Brad Pitt, a za kamerą stanie reżyser "Na zachodzie bez zmian" i "Konklawe" Edward Berger. Scenariusz pisze Dennis Kelly ("Utopia").

Długa droga "World War Z 2" na ekran



Pitt zabiegał o realizację kontynuacji od ponad dekady. Początkowo chciał, by film wyreżyserował jego wieloletni przyjaciel i współpracownik David Fincher. Projekt był bliski powstania, jednak problemy budżetowe doprowadziły do odejścia Finchera, a prace nad filmem zostały wstrzymane. Pitt nie zrezygnował jednak z pomysłu powrotu do świata "World War Z".

Sequel zyskał kolejne życie latem ubiegłego roku, gdy Josh Greenstein i Dana Goldberg objęli stanowiska szefów Paramount Pictures. Jak wynika z informacji Deadline, oboje uznali "World War Z 2" za jedno z priorytetowych przedsięwzięć studia. 


Przypomnijmy, że Berger i Pitt zakończyli niedawno zdjęcia do filmu "The Riders". Współpraca na planie układała się na tyle dobrze, że już w trakcie gwiazdor zaproponował swojemu reżyserowi kolejny projekt -  sequel "World War Z". Nim padł ostatni klaps, Berger był już zdecydowany na udział, a w ostatnich tygodniach Paramount sfinalizował umowy zarówno z nim, jak i z Pittem.

Pierwszy "World War Z" trafił do kin w 2013 roku, zarabiając na całym świecie 540 milionów dolarów. Pitt wcielił się w Gerry'ego Lane'a - byłego pracownika jednej z agencji ONZ. Mężczyzna na pozór niczym się nie wyróżnia. Jest kochającym ojcem i mężem, a jego rodzina wiedzie życie typowych Amerykanów. Pewnego poranka wszystko nagle się zmienia. Na całym świecie zaczyna rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi w zombie. Aby zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, Gerry dołącza do zespołu ONZ, który podejmuje się walki z epidemią. Mają coraz mniej czasu, by zidentyfikować i pokonać tajemniczy wirus.

Zwiastun "World War Z"



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