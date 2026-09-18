"World War Z": sequel jednak powstanie. Brad Pitt znalazł reżysera

Sequel "World War Z" ponownie ma szansę na realizację. Jak informuje serwis Deadline, w roli głównej powróci Brad Pitt, a za kamerą stanie reżyser "Na zachodzie bez zmian" i "Konklawe" Edward Berger. Scenariusz pisze Dennis Kelly ("Utopia").
Długa droga "World War Z 2" na ekran Pitt
zabiegał o realizację kontynuacji od ponad dekady. Początkowo chciał, by film wyreżyserował jego wieloletni przyjaciel i współpracownik David Fincher.
Projekt był bliski powstania, jednak problemy budżetowe doprowadziły do odejścia Finchera
, a prace nad filmem zostały wstrzymane. Pitt nie zrezygnował jednak z pomysłu powrotu do świata "World War Z
".
Sequel zyskał kolejne życie latem ubiegłego roku, gdy Josh Greenstein i Dana Goldberg objęli stanowiska szefów Paramount Pictures. Jak wynika z informacji Deadline, oboje uznali "World War Z 2" za jedno z priorytetowych przedsięwzięć studia.
Przypomnijmy, że Berger
i Pitt
zakończyli niedawno zdjęcia do filmu "The Riders
". Współpraca na planie układała się na tyle dobrze, że już w trakcie gwiazdor zaproponował swojemu reżyserowi kolejny projekt - sequel "World War Z
". Nim padł ostatni klaps, Berger
był już zdecydowany na udział, a w ostatnich tygodniach Paramount sfinalizował umowy zarówno z nim, jak i z Pittem.
Pierwszy "World War Z
" trafił do kin w 2013 roku, zarabiając na całym świecie 540 milionów dolarów. Pitt wcielił się w Gerry'ego Lane'a - byłego pracownika jednej z agencji ONZ. Mężczyzna na pozór niczym się nie wyróżnia. Jest kochającym ojcem i mężem, a jego rodzina wiedzie życie typowych Amerykanów. Pewnego poranka wszystko nagle się zmienia. Na całym świecie zaczyna rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi w zombie. Aby zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, Gerry dołącza do zespołu ONZ, który podejmuje się walki z epidemią. Mają coraz mniej czasu, by zidentyfikować i pokonać tajemniczy wirus.
Zwiastun "World War Z"