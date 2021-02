"Wszyscy muszą zginąć" w księgarniach.

KRWAWA WIGILIA W WARSZAWSKIEJ SZKOLE

RZEŹ NA UCZNIACH FREUDA

OSTATNIE SEKUNDY ŻYCIA ZAMACHOWCA.

O CZYM ROZMAWIAŁ PRZED ŚMIERCIĄ Z KOLEŻANKĄ?

SZOKUJĄCE ZNALEZISKO W BAGAŻNIKU ZAMACHOWCA

CUDOWNA DZIEWCZYNA

CUDOWNĄ KOCHANKĄ



Komu tak bardzo zależy na tym, żeby pogrążyć Kaję?

Jaki związek z zamachem ma nacjonalistyczna sekta, do której należy brat Błażeja?

I czym jest gra Thunderworld, przez którą Błażej niemal całkowicie wyłączył się z prawdziwego życia?



Za najpotworniejszymi zbrodniami stoi wielka rozpacz – szokujący thriller autora "Nie wiesz wszystkiego".W prestiżowym warszawskim liceum dochodzi do krwawego ataku terrorystycznego. Zamaskowani sprawcy detonują ładunki wybuchowe i strzelają na oślep do przerażonych uczniów i pracowników. Jednym z zamachowców jest Błażej Dragiel, który popełnia samobójstwo na oczach swojej najlepszej przyjaciółki, Kai Almond.Nikt nie rozumie, dlaczego syn znanego biznesmena i filantropa posunął się do takiego okrucieństwa. Tymczasem w mediach rozpoczyna się nagonka na Kaję. Pod adresem dziewczyny padają oskarżenia o współorganizację zamachu. Zmagająca się z olbrzymim hejtem Kaja, próbuje za wszelką cenę poznać prawdę na temat tragedii i oczyścić się z zarzutów. Wkrótce jednak odkrywa, jak mało wiedziała na temat swojego przyjaciela...Marcel Moss to pseudonim tajemniczego autora profilu Zwierzenie. Jego książki podbiły listy bestsellerów i sprowokowały czytelników i internautów do gorących dyskusji na ważne tematy społeczne, takie jak przemoc fizyczna i psychiczna, hejt w Internecie czy samotność i anonimowość w sieci. Łączny nakład jego książek przekroczył ponad 150 tys. egzemplarzy.