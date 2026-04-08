"X-Men". Nowy film wciąż bez scenariusza

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Marvel przygotowuje się do realizacji widowiska "X-Men". Wygląda jednak na to, że projekt jest wciąż w powijakach i nie ma zaakceptowanego scenariusza.
Nowi scenarzyści piszą "X-Men"
Fani mutantów czekają na ten moment od chwili, w której Disney przejął 20th Century Fox. Jednak Kevin Feige formalnie zapowiedział "X-Men"
dopiero w 2019 roku. Twierdził, że disnejowska wersja będzie mocno różnić się od tych, jakie powstały w Foksie.
Rzeczywiste przygotowania do realizacji "X-Men"
zaczęły się jednak dopiero w 2023 roku. Scenarzystę projektu poznaliśmy w maju 2024 roku. Został nim Michael Lesslie
, czyli autor fabuł do takich filmów jak "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży
" i "Iluzja 3
".
Wkrótce potem angaż na stanowisko reżysera otrzymał Jake Schreier
. Miał on już doświadczenie w pracy z Marvel Studios, gdyż nakręcił widowisko "Thunderbolts*
".
Teraz Schreier
udzielił obszernego wywiadu portalowi Collider, w którym ujawnił, że prace nad scenariuszem zaczęto na nowo. Lesslie
nie jest już z projektem związany. Jego miejsce zajęli: twórca serialu "Awantura
" Lee Sung Jin
(Schreier
był reżyserem pierwszego sezonu) oraz showrunnerka "The Bear
" Joanna Calo
(która była współautorką scenariusza "Thunderbolts*
"). Schreier
nie chciał powiedzieć nic na temat fabuły. Ujawnił jednak, że w poszukiwaniu pomysłów przejrzał wraz ze scenarzystami całą masę komiksów, próbując znaleźć coś, co będzie powiewem świeżości. Wśród wymienionych tytułów jest miniseria "Claremont"
, której bohaterami byli: Cyclops
, Jean Grey
, Storm
, Wolverine
, Kitty Pryde
, Rogue
, Nightcrawler
, Colossus
i Magneto
.
Zwiastun filmu "Thunderbolts*"