"X-Men". Nowy film wciąż bez scenariusza

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Marvel przygotowuje się do realizacji widowiska "X-Men". Wygląda jednak na to, że projekt jest wciąż w powijakach i nie ma zaakceptowanego scenariusza.

Fani mutantów czekają na ten moment od chwili, w której Disney przejął 20th Century Fox. Jednak Kevin Feige formalnie zapowiedział "X-Men" dopiero w 2019 roku. Twierdził, że disnejowska wersja będzie mocno różnić się od tych, jakie powstały w Foksie.

Rzeczywiste przygotowania do realizacji "X-Men" zaczęły się jednak dopiero w 2023 roku. Scenarzystę projektu poznaliśmy w maju 2024 roku. Został nim Michael Lesslie, czyli autor fabuł do takich filmów jak "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" i "Iluzja 3".

Wkrótce potem angaż na stanowisko reżysera otrzymał Jake Schreier. Miał on już doświadczenie w pracy z Marvel Studios, gdyż nakręcił widowisko "Thunderbolts*".


Teraz Schreier udzielił obszernego wywiadu portalowi Collider, w którym ujawnił, że prace nad scenariuszem zaczęto na nowo. Lesslie nie jest już z projektem związany. Jego miejsce zajęli: twórca serialu "Awantura" Lee Sung Jin (Schreier był reżyserem pierwszego sezonu) oraz showrunnerka "The Bear" Joanna Calo (która była współautorką scenariusza "Thunderbolts*").

Schreier nie chciał powiedzieć nic na temat fabuły. Ujawnił jednak, że w poszukiwaniu pomysłów przejrzał wraz ze scenarzystami całą masę komiksów, próbując znaleźć coś, co będzie powiewem świeżości. Wśród wymienionych tytułów jest miniseria "Claremont", której bohaterami byli: Cyclops, Jean Grey, Storm, Wolverine, Kitty Pryde, Rogue, Nightcrawler, Colossus i Magneto.

