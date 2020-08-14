Newsy Filmy "X-Men". Nową Storm będzie francuska aktorka? Znacie ją z "Biednych istot"
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"X-Men". Nową Storm będzie francuska aktorka? Znacie ją z "Biednych istot"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22X-Men%22.+Now%C4%85+Storm+b%C4%99dzie+francuska+aktorka+Znacie+j%C4%85+z+%22Biednych+istot%22-168059
&quot;X-Men&quot;. Nową Storm będzie francuska aktorka? Znacie ją z &quot;Biednych istot&quot;
Czyżby podczas rozpoczynającego się dziś D23 fani mieli poznać obsadę "X-Men"? Liczba plotek, która pojawiła się w ostatnim czasie na ten temat, może na to wskazywać. Źródłem najnowszej z nich jest sam Jeff Sneider. Otóż twierdzi on, że wybrano już Storm.

Halle Berry, Alexandra Shipp, a teraz kto?



Storm, czyli Ororo Munroe, to jedna z najsłynniejszych mutantek Marvela. Jej moce związane są z pogodą. Może wywoływać burze, huragany, rzucać piorunami, a nawet unosić się w powietrzu. Była jedną z najważniejszych osób w grupie X-Men, powierniczką Profesora X. Nic więc dziwnego, że pojawi się w nowych "X-Men".

Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic ujawnił, że rolę otrzyma francuska aktorka Suzy Bemba. Jak twierdzi Sneider, osobą odpowiedzialną za jej wybór jest reżyser serii "Czarna Pantera" Ryan Coogler.

GettyImages-2283033463.jpg Getty Images © Sebastien Courdji


Suzy Bemba w 2024 była jedną z osób, które wyróżniono tytułem Europejska Wschodząca Gwiazda. Aktorkę możecie znać z filmu "Biedne istoty". Wkrótce zobaczycie ją też w "Cliffhangerze", gdzie zagrała u boku Lily James i Pierce'a Brosnana.

Aktualnie są trzy osoby uznane za potwierdzone w obsadzie "X-Men", Kit Connor zagra Scotta Summersa (Cyclops), Sadie Sink zagra Jean Grey, a Samara Weaving - Emmę Frost. Powszechnie uważa się, że czarnym charakterem będzie Adam Driver. Kogo jednak zagra, tego nie wiadomo. W sieci przeważa opinia, że może to być Mister Sinister lub Sebastian Shaw.

Mało wiarygodne źródła sugerują, że w obsadzie mogą też pojawić się: Christopher Abbott, Tom Pelphrey, Bill Skarsgård, Will Poulter, Harris Dickinson lub Charles Melton.

Zwiastun filmu "Biedne istoty"




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