"X-Men". Nową Storm będzie francuska aktorka? Znacie ją z "Biednych istot"

Czyżby podczas rozpoczynającego się dziś D23 fani mieli poznać obsadę "X-Men"? Liczba plotek, która pojawiła się w ostatnim czasie na ten temat, może na to wskazywać. Źródłem najnowszej z nich jest sam Jeff Sneider. Otóż twierdzi on, że wybrano już Storm.
Halle Berry, Alexandra Shipp, a teraz kto? Storm
, czyli Ororo Munroe, to jedna z najsłynniejszych mutantek Marvela
. Jej moce związane są z pogodą. Może wywoływać burze, huragany, rzucać piorunami, a nawet unosić się w powietrzu. Była jedną z najważniejszych osób w grupie X-Men, powierniczką Profesora X
. Nic więc dziwnego, że pojawi się w nowych "X-Men"
.
Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic ujawnił, że rolę otrzyma francuska aktorka Suzy Bemba
. Jak twierdzi Sneider, osobą odpowiedzialną za jej wybór jest reżyser serii "Czarna Pantera
" Ryan Coogler
.
Suzy Bemba Getty Images © Sebastien Courdji
w 2024 była jedną z osób, które wyróżniono tytułem Europejska Wschodząca Gwiazda. Aktorkę możecie znać z filmu "Biedne istoty"
. Wkrótce zobaczycie ją też w "Cliffhangerze"
, gdzie zagrała u boku Lily James
i Pierce'a Brosnana
.
Aktualnie są trzy osoby uznane za potwierdzone w obsadzie "X-Men", Kit Connor zagra Scotta Summersa (Cyclops), Sadie Sink zagra Jean Grey, a Samara Weaving - Emmę Frost.
Powszechnie uważa się, że czarnym charakterem będzie Adam Driver
. Kogo jednak zagra, tego nie wiadomo. W sieci przeważa opinia, że może to być Mister Sinister lub Sebastian Shaw
.
Mało wiarygodne źródła sugerują, że w obsadzie mogą też pojawić się: Christopher Abbott, Tom Pelphrey
, Bill Skarsgård
, Will Poulter, Harris Dickinson
lub Charles Melton
.
Zwiastun filmu "Biedne istoty"