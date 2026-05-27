Newsy Seriale Deadpool dołącza do X-Menów?
Animacja "X-Men '97", będąca kontynuacją popularnego w latach 90. serialu, zdobyła grono wiernych fanów. Marvel podzielił się właśnie zwiastunem drugiego sezonu.

Drugi sezon "X-Men '97" zadebiutuje na platformie Disney+ już 1 lipca. Ma on być bezpośrednią kontynuacją wątków z pierwszego sezonu, którego emisja zakończyła się w maju 2024 roku. Krótki zwiastun znajdziecie poniżej:




Część mutantów została rozproszona w czasie. Czy uda się sprowadzić ich z powrotem do obecnej linii czasowej, czyli lat 90. XX wieku? To zależy od pozostałych mutantów. Będą musieli oni stawić też czoło coraz większej nieufności i niechęci ze strony społeczeństwa oraz zmierzyć się z superzłoczyńcą Apocalypse'em.

Co ciekawe, w jednym z ujęć przez krótką chwilę możemy zobaczyć Deadpoola. Według niektórych komentatorów nie jest to jednak Pyskaty Najemnik, lecz przyjmujący jego postać Morph – zainspirowany Changelingiem zmiennokształtny mutant, który nie zadebiutował na kartach komiksu, lecz w emitowanym w latach 1992–1997 serialu "X-Men".


W oryginalnej wersji językowej do swoich ról powrócą Ross Marquand (jako Profesor X), Matthew Waterson (jako Magneto), Ray Chase (jako Cyklop), Jennifer Hale jako Jean Grey, Alison Sealy-Smith (jako Storm), Cathal J. Dodd (jako Wolverine), Lenore Zann (jako Rogue) oraz George Buza (jako Bestia).

