Animacja "X-Men '97", będąca kontynuacją popularnego w latach 90. serialu, zdobyła grono wiernych fanów. Marvel podzielił się właśnie zwiastunem drugiego sezonu.
Zobacz zwiastun 2. sezonu "X-Men '97"
Drugi sezon "X-Men '97" zadebiutuje na platformie Disney+ już 1 lipca. Ma on być bezpośrednią kontynuacją wątków z pierwszego sezonu, którego emisja zakończyła się w maju 2024 roku. Krótki zwiastun znajdziecie poniżej:
Część mutantów została rozproszona w czasie. Czy uda się sprowadzić ich z powrotem do obecnej linii czasowej, czyli lat 90. XX wieku? To zależy od pozostałych mutantów. Będą musieli oni stawić też czoło coraz większej nieufności i niechęci ze strony społeczeństwa oraz zmierzyć się z superzłoczyńcą Apocalypse'em.
Deadpool dołącza do X-Menów?
Co ciekawe, w jednym z ujęć przez krótką chwilę możemy zobaczyć Deadpoola
. Według niektórych komentatorów nie jest to jednak Pyskaty Najemnik
, lecz przyjmujący jego postać Morph – zainspirowany Changelingiem zmiennokształtny mutant, który nie zadebiutował na kartach komiksu, lecz w emitowanym w latach 1992–1997 serialu "X-Men
".
W oryginalnej wersji językowej do swoich ról powrócą Ross Marquand
(jako Profesor X
), Matthew Waterson
(jako Magneto
), Ray Chase
(jako Cyklop), Jennifer Hale
jako Jean Grey
, Alison Sealy-Smith
(jako Storm
), Cathal J. Dodd
(jako Wolverine
), Lenore Zann
(jako Rogue
) oraz George Buza
(jako Bestia).
