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"X-Men '97": W drugim sezonie pojawia się porzucony przez MCU antagonista

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22X-Men+%2797%22%3A+Kim+jest+Rama-Tut+To+wariant+antagonisty+porzuconego+przez+MCU-167391
&quot;X-Men '97&quot;: W drugim sezonie pojawia się porzucony przez MCU antagonista
Rozpoczął się nowy sezon "X-Men '97" - na start pokazano trzy odcinki, a w nich m.in. zmagania tytułowej grupy z Apokalipsem. Pojawił się też jeszcze jeden złoczyńca, który może zainteresować szczególnie fanów kinowego uniwersum Marvela.

Uwaga! Poniżej spoilery dotyczące "X-Men '97"!

Kogo uwzględnili twórcy "X-Men '97"?





W trzecim odcinku drugiego sezonu pojawił się Rama-Tut, który stanowi jedną z wariacji podróżującego w czasie Kanga. Antagonista ten został już wprowadzony w filmowym MCU i pierwotnie miał być głównym złoczyńcą Sagi Multiwersum. To z nim mieli się mierzyć Avengersi w kolejnych drużynowych filmach. Ostatecznie jednak Kang w tej intepretacji pojawił się jedynie w serialu "Loki" oraz filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania". Niedługo potem grający złoczyńcę Jonathan Majors został aresztowany w związku z incydentem dotyczącym przemocy domowej, a następnie uznany za winnego części zarzutów. W efekcie Marvel zakończył współpracę z aktorem i porzucił pierwotne plany dotyczące Kanga jako głównego złoczyńcy Sagi Multiwersum (co doprowadziło do powstania "Avengers: Doomsday").

W "X-Men '97" (które, z tego co wiadomo, formalnie nie jest częścią MCU) Rama-Tut otrzymał wyraźnie komiksowy wygląd - nosi zielono-złoty kostium z charakterystycznym nakryciem głowy. W tej wersji głosu użycza John de Lancie, znany z "Star Trek: Następne pokolenie"

Na ten moment nie wiadomo, czy Kang powróci do MCU grany przez innego aktora. 

"X-Men '97" - zwiastun 2. sezonu



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