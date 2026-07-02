"X-Men '97": W drugim sezonie pojawia się porzucony przez MCU antagonista

Rozpoczął się nowy sezon "X-Men '97" - na start pokazano trzy odcinki, a w nich m.in. zmagania tytułowej grupy z Apokalipsem. Pojawił się też jeszcze jeden złoczyńca, który może zainteresować szczególnie fanów kinowego uniwersum Marvela. Uwaga! Poniżej spoilery dotyczące "X-Men '97"!
Kogo uwzględnili twórcy "X-Men '97"? W trzecim odcinku drugiego sezonu pojawił się Rama-Tut, który stanowi jedną z wariacji podróżującego w czasie Kanga.
Antagonista ten został już wprowadzony w filmowym MCU i pierwotnie miał być głównym złoczyńcą Sagi Multiwersum. To z nim mieli się mierzyć Avengersi w kolejnych drużynowych filmach. Ostatecznie jednak Kang w tej intepretacji pojawił się jedynie w serialu "Loki
" oraz filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania
". Niedługo potem grający złoczyńcę Jonathan Majors
został aresztowany w związku z incydentem dotyczącym przemocy domowej, a następnie uznany za winnego części zarzutów. W efekcie Marvel zakończył współpracę z aktorem i porzucił pierwotne plany dotyczące Kanga jako głównego złoczyńcy Sagi Multiwersum (co doprowadziło do powstania "Avengers: Doomsday"
).
W "X-Men '97
" (które, z tego co wiadomo, formalnie nie jest częścią MCU) Rama-Tut otrzymał wyraźnie komiksowy wygląd - nosi zielono-złoty kostium z charakterystycznym nakryciem głowy. W tej wersji głosu użycza John de Lancie
, znany z "Star Trek: Następne pokolenie
"
Na ten moment nie wiadomo, czy Kang powróci do MCU grany przez innego aktora.
"X-Men '97" - zwiastun 2. sezonu