"Yellowjackets" wracają po raz ostatni. Znamy datę premiery 4. sezonu

Ogłoszono datę, na którą fani "Yellowjackets" długo czekali. Paramount+ podał, kiedy rozpocznie się czwarty sezon serialu, który będzie jednocześnie jego ostatnią odsłoną. Nowe odcinki trafią na platformę 20 listopada w ramach planu premium.
Twórcy nie zamierzają kończyć historii w spokojnym tonie. Z oficjalnej zapowiedzi wynika, że ocalałe będą próbowały uporać się ze swoją przeszłością, zanim nadejdzie upragniony ratunek. Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót dawnej miłości jednej z bohaterek. Osoba ta pojawi się w mieście z własnym planem, a jej powrót szybko pokaże, że powroty do domu nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie.
Kogo zobaczymy w 4. sezonie "Yellowjackets"?
W finałowej serii ponownie zobaczymy zarówno aktorki wcielające się w dorosłe bohaterki, jak i ich młodsze odpowiedniczki. W obsadzie znalazły się Melanie Lynskey
, Christina Ricci
, Tawny Cypress
, Sophie Nélisse
, Jasmin Savoy Brown
, Sophie Thatcher
, Samantha Hanratty
, Courtney Eaton
oraz Liv Hewson
.
Dołączą do nich Warren Kole
, Kevin Alves
, Sarah Desjardins
, Nia Sondaya
, Jenna Burgess
i Hilary Swank
.
Za stworzenie "Yellowjackets
" odpowiadają Ashley Lyle
i Bart Nickerson
. Oboje pozostają również showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serialu.
Trzeci sezon pobił rekordy
"Yellowjackets
" od początku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Paramount przekazał, że trzeci sezon osiągnął najlepszą oglądalność w historii serialu. Jeszcze lepiej poradził sobie jego finał – był najchętniej oglądanym pojedynczym odcinkiem całej produkcji.
Serial ma także na koncie 10 nominacji do nagród Emmy. Produkcja była wyróżniana m.in. w kategorii najlepszego serialu dramatycznego, a Melanie Lynskey otrzymywała nominacje do nagrody dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym w kolejnych edycjach.
Czwarty sezon "Yellowjackets" wystartuje 20 listopada na Paramount+.
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