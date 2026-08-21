Newsy Seriale "Yellowjackets" wracają po raz ostatni. Znamy datę premiery 4. sezonu
Seriale

"Yellowjackets" wracają po raz ostatni. Znamy datę premiery 4. sezonu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Yellowjackets%22+wracaj%C4%85+wracaj%C4%85+z+4.+i+ostatnim+sezonem.+Premiera+w+listopadzie-168168
&quot;Yellowjackets&quot; wracają po raz ostatni. Znamy datę premiery 4. sezonu
Ogłoszono datę, na którą fani "Yellowjackets" długo czekali. Paramount+ podał, kiedy rozpocznie się czwarty sezon serialu, który będzie jednocześnie jego ostatnią odsłoną. Nowe odcinki trafią na platformę 20 listopada w ramach planu premium.

O czym będzie 4. sezon "Yellowjackets"?



Twórcy nie zamierzają kończyć historii w spokojnym tonie. Z oficjalnej zapowiedzi wynika, że ocalałe będą próbowały uporać się ze swoją przeszłością, zanim nadejdzie upragniony ratunek. Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót dawnej miłości jednej z bohaterek. Osoba ta pojawi się w mieście z własnym planem, a jej powrót szybko pokaże, że powroty do domu nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie.

Kogo zobaczymy w 4. sezonie "Yellowjackets"?



W finałowej serii ponownie zobaczymy zarówno aktorki wcielające się w dorosłe bohaterki, jak i ich młodsze odpowiedniczki. W obsadzie znalazły się Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton oraz Liv Hewson.


Dołączą do nich Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess i Hilary Swank.

Za stworzenie "Yellowjackets" odpowiadają Ashley Lyle i Bart Nickerson. Oboje pozostają również showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serialu. 

Trzeci sezon pobił rekordy



"Yellowjackets" od początku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Paramount przekazał, że trzeci sezon osiągnął najlepszą oglądalność w historii serialu. Jeszcze lepiej poradził sobie jego finał – był najchętniej oglądanym pojedynczym odcinkiem całej produkcji.

Serial ma także na koncie 10 nominacji do nagród Emmy. Produkcja była wyróżniana m.in. w kategorii najlepszego serialu dramatycznego, a Melanie Lynskey otrzymywała nominacje do nagrody dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym w kolejnych edycjach.

Czwarty sezon "Yellowjackets" wystartuje 20 listopada na Paramount+.

"Yellowjackets" – zobacz zwiastun 3. sezonu



Powiązane artykuły Yellowjackets

Zobacz wszystkie artykuły

Yellowjackets  (2021)

 Yellowjackets

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Wrócimy do "Sterling Point"? Prime Video podjęło decyzję

Filmy

Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Seriale

3. sezon "The Pitt" coraz bliżej. Kogo zobaczymy na ekranie?

VOD Seriale

Jaki los czeka "Niebieskookiego samuraja"?

Seriale Filmy

Marvel kasuje "Wonder Mana", Wonder Man krytykuje Marvela

7 komentarzy
Filmy

Batmobil kręci bączki. Nowości z planu "Batmana 2"

1 komentarz
VOD Seriale Wideo

Matthew Rhys w serialu fantasy! Zwiastun ekranizacji gry wideo

1 komentarz