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Zwiastun szokującego dokumentu o Elizabeth Holmes. Widzowie: "Co ja właśnie obejrzałem?!"

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Zwiastun szokującego dokumentu o Elizabeth Holmes. Widzowie: &quot;Co ja właśnie obejrzałem?!&quot;
"Szokujący", "genialny", "szalony", "Co ja, do cholery, właśnie obejrzałem?!" - trudno o lepszą reklamę filmu niż reakcje widzów, którzy jako pierwsi zobaczyli "You Can See Everything". Dokument Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima poświęcony przedsiębiorczyni Elizabeth Holmes został w niedzielę pokazany na festiwalu w Telluride. Poniżej możecie obejrzeć jego pierwszy zwiastun. 

"You Can See Everything": zwiastun




"You Can See Everything": o filmie



Oficjalny opis filmu głosi: na trzydzieści cztery dni przed rozpoczęciem odbywania kary więzienia osławiona założycielka firmy z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes, zaprasza sceptycznie nastawioną ekipę filmową, aby dokumentowała każdy jej ruch. To, co zaczyna się jako intymny portret enigmatycznej przestępczyni, przeradza się w oszałamiającą, trwającą trzy lata podróż w otchłań. 

Holmes w wieku 19 lat założyła firmę Theranos obiecującą zrewolucjonizować diagnostykę medyczną dzięki technologii pozwalającej wykonywać wiele badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma szybko osiągnęła wycenę sięgającą miliardów dolarów, zaś jej właścicielka stała się jedną z najbardziej znanych postaci Doliny Krzemowej. W 2015 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło jednak, iż technologia Theranosa nie działała zgodnie z deklaracjami, a spółka wprowadzała inwestorów w błąd. W 2022 roku Holmes została skazana za oszustwa wobec inwestorów i otrzymała karę 11 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

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Nathan Fielder zasłynął dzięki kultowemu serialowi dokumentalnemu "Złoty dotyk Nathana". Z uznaniem widzów i krytyków spotkało się również jego kolejne łączące elementy komedii i dokumentu dzieło pt. "Próba generalna". Fielder jest również autorem i odtwórcą jednej z głównych ról w czarnej komedii "Klątwa" wyprodukowanej dla Paramount+.

W dorobku Lance'a Oppenheima znajdują się m.in. "Some Kind of Heaven" z 2020 roku, "Spermworld" z 2024 roku oraz serial dokumentalny "Ren Faire" z 2024 roku. W ostatnich dniach reżyser zaprezentował w Wenecji swój pierwszy film fabularny pt. "Primetime" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Produkcja już teraz typowana jest jako jeden z faworytów nadchodzącego sezonu nagród.

Amerykańska premiera "You Can See Everything" w październiku.

You Can See Everything  (2026)

 You Can See Everything

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