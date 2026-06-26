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Nina Dobrev i Paul Wesley zasługują, by wiedzieć?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22You+Deserve+to+Know%22%3A+Nina+Dobrev+i+Paul+Weseley+w+nowym+kryminale+Hulu-167297
Nina Dobrev i Paul Wesley zasługują, by wiedzieć?
źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Nina Dobrev i Paul Wesley, którzy mieli już okazję współpracować przy "Pamiętnikach wampirów", wkrótce spotkają się na planie dramatu "You Deserve to Know". Projekt, będący adaptacją książki Aggie Blum Thompson pod tym samym tytułem, powstaje dla Hulu.

O serialu "You Deserve to Know"


"You Deserve to Know" to historia Gwen, Aimee i Lisy – trzech przyjaciółek żyjących po sąsiedzku na przedmieściach. Gdy mąż Gwen zostaje zamordowany, na jaw wychodzą tajemnice, które mogą stawiają relacje między kobietami pod znakiem zapytania.


Nad scenariuszem pracuje Brian Tanen. Dobrev i Wesley przypadły role Gwen i Scotta – mężczyzny, który w trakcie śledztwa wchodzi z nią w konflikt. Nie tylko zagrają oni w serialu, ale będą też pełnić obowiązki producentów wykonawczych.

Ostatnie role Niny Dobrev


Ninę Dobrev w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. komediach "Teściowie poszukiwani" i "Reunion" oraz akcyjniaku "Murarz. Na granicy spisku". Aktualnie jej filmografię zamyka thriller "The Get Out". Aktualnie pracuje na planie komedii romantycznej "It Happened One Summer".

Ostatnie role Paula Wesleya. Zobacz zwiastun serialu "Star Trek: Nowe nieznane światy"


Paul Wesley w ostatnich latach wystąpił m.in. w serialach "Flowers in the Attic: The Origin" i "Star Trek: Nieznane nowe światy" oraz horrorze "History of Evil". Aktualnie jego filmografię zamyka prezentowany na tegorocznym festiwalu South by Southwest thriller "He Bled Neon". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. kolejny sezon serialu "Łowczynie".


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