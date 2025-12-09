Newsy (ZDJĘCIA) Tak wygląda nowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego
news

(ZDJĘCIA) Tak wygląda nowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Young+Sherlock%22+%E2%80%93+zdj%C4%99cia.+Tak+wygl%C4%85da+Sherlock+Holmes+od+Guya+Ritchiego-164292
(ZDJĘCIA) Tak wygląda nowy &quot;Sherlock Holmes&quot; Guya Ritchiego
źródło: Materiały prasowe
Guy Ritchie powraca do detektywistycznego świata Sherlocka Holmesa. Po dwóch produkcjach filmowych, tym razem reżyser będzie podążał za młodym detektywem w metrażu serialowym. Amazon podzielił się dziś pierwszymi oficjalnymi fotografiami z produkcji. Prezentujemy je poniżej.

"Young Sherlock" – pierwsze zdjęcia



KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ




"Young Sherlock" – co wiemy?



Nowy serial o Sherlocku powstaje dla platformy Prime Video Amazonu. Punktem wyjścia jest dla niego popularny cykl powieściowy autorstwa Andy'ego Lane'a. Za scenariusz odpowiada Matthew Parkhill ("Deep State: Tajny układ").

W "Young Sherlock" 19-letni Sherlock Holmes nie jest jeszcze bohaterem, którego znamy. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy zostaje wmieszany w sprawę morderstwa na uniwersytecie oksfordzkim. Walcząc o swoją wolność, Sherlock wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze. 

W Sherlocka wcieli się Hero Fiennes-Tiffin, a jego brata Mycrofta zagra Max Irons. W obsadzie są również: Dónal Finn (James Moriarty), Joseph Fiennes (Silas Holmes), Natascha McElhone (Cordelia Holmes), Zine Tseng (księżniczka Gulun Shou’an) i Colin Firth (sir Bucephalus Hodge). Serial trafi na platformę Prime Video w 2026 roku.

Filmowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Guy Ritchie

Zobacz wszystkie artykuły

Young Sherlock  (2025)

 Young Sherlock

Watson  (2025)

 Watson

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Zendaya I Pattinson na plakacie filmu twórcy "Dream Scenario"

4 komentarze
Filmy

"Lalka": Data premiery ujawniona

5 komentarzy
Gry

Skyrim debiutuje na Nintendo Switch 2!

ArteKino Festival: 11 filmów młodych reżyserów za darmo

"To właśnie miłość" na pokazie w stołecznym Iluzjonie 17.12 o godz. 20:00

10 komentarzy
Inne Filmy

Wybitna aktorka broni Harveya Weinsteina. Producent dziękuje

62 komentarze
Filmy

Pamiętacie ten film? Oto Nicolas Cage na planie sequela

11 komentarzy