(ZDJĘCIA) Tak wygląda nowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego

Guy Ritchie powraca do detektywistycznego świata Sherlocka Holmesa. Po dwóch produkcjach filmowych, tym razem reżyser będzie podążał za młodym detektywem w metrażu serialowym. Amazon podzielił się dziś pierwszymi oficjalnymi fotografiami z produkcji. Prezentujemy je poniżej.
"Young Sherlock" – pierwsze zdjęcia
"Young Sherlock" – co wiemy?
Nowy serial o Sherlocku
powstaje dla platformy Prime Video Amazonu. Punktem wyjścia jest dla niego popularny cykl powieściowy autorstwa Andy'ego Lane'a
. Za scenariusz odpowiada Matthew Parkhill
("Deep State: Tajny układ
").
W "Young Sherlock
" 19-letni Sherlock Holmes
nie jest jeszcze bohaterem, którego znamy. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy zostaje wmieszany w sprawę morderstwa na uniwersytecie oksfordzkim. Walcząc o swoją wolność, Sherlock wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze.
W Sherlocka
wcieli się Hero Fiennes-Tiffin
, a jego brata Mycrofta
zagra Max Irons
. W obsadzie są również: Dónal Finn
(James Moriarty
), Joseph Fiennes
(Silas Holmes), Natascha McElhone
(Cordelia Holmes), Zine Tseng
(księżniczka Gulun Shou’an) i Colin Firth
(sir Bucephalus Hodge). Serial trafi na platformę Prime Video w 2026 roku.
Filmowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego – zwiastun filmu