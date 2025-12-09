(ZDJĘCIA) Tak wygląda nowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego

"Young Sherlock" – pierwsze zdjęcia

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ





KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ





KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ





KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ





KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ









"Young Sherlock" – co wiemy?

Filmowy "Sherlock Holmes" Guya Ritchiego – zwiastun filmu