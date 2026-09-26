Złote Lwy 2026 dla filmu "Przez ścianę". Ale to "Hot Spot" i "Dobry chłopiec" wyjadą z Gdyni z największą liczbą nagród

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przechodzi do historii. Dziś odbyła się gala zamknięcia, podczas której wręczono nagrody w Konkursie Głównym oraz w Konkursie Perspektywy. Zdobywcami Złotych Lwów zostali Maciej Sobieszczański (reżyser) oraz Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska (producenci) za film "Przez ścianę".
Ten werdykt może zaskakiwać, ponieważ niemal przez całą galę "Przez ścianę
" było pomijane. Film zdobył jeszcze tylko jedną nagrodę - za zdjęcia.
Rozmawiamy z Agnieszką Smoczyńską, reżyserką obsypanego nagrodami filmu "Hot Spot"
Dużo więcej powodów do radości mieli twórcy związani z filmem "Hot Spot"
. To jeden z dwóch obrazów z tegorocznego Konkursu Głównego, który otrzymał cztery nagrody. Film wyróżniono za kostiumy, muzykę i dźwięk. Dostał też Złoty Pazur.
Drugim filmem z czterema nagrodami na koncie jest "Dobry chłopiec"
. Film doceniono za scenariusz i montaż. Otrzymał również nagrodę publiczności.
Do ciekawej sytuacji doszło w kategorii najlepsza główna rola męska. Drugi rok z rzędu nie wygrał w niej żaden polski aktor. Przed rokiem laureatem był Idan Weiss
, a w tym roku zwyciężył Anson Boon
za rolę w filmie "Dobry chłopiec
".
Rozmawiamy z Ansonem Boonem, najlepszym aktorem tegorocznego festiwalu w Gdyni
Polski kandydat do Oscara - "Ojczyzna"
- nie podbił serc jury Konkursu Głównego, ale nie został też całkowicie pominięty. Film otrzymał dwie nagrody: za reżyserię i scenografię.
Dwie nagrody otrzymał także film "Exotic"
. Doceniono zarówno pierwszoplanową, jak i drugoplanową rolę kobiecą. Podwójnie nagrodzony jest też film "Powiedz mi, co czujesz"
. Otrzymał on drugą co do ważności nagrodę, czyli Srebrne Lwy, a także nagrodę za debiut aktorski.
Rozmawiamy z Łukaszem Rondudą, zdobywcą Srebrnych Lwów
Do największych przegranych tegorocznej edycji festiwalu w Gdyni trzeba zaliczyć film "Dziki, dziki wschód"
. Obraz, którego światowa premiera miała miejsce niedawno w Toronto i który walczył o bycie polskim kandydatem do Oscara, nie otrzymał podczas sobotniej gali nawet jednej statuetki.
51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - lista nagrodzonych ZŁOTE LWY
"Przez ścianę
" reż. Maciej Sobieszczański Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ SREBRNE LWY
"Powiedz mi, co czujesz
" reż. Łukasz Ronduda Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ SZAFIROWE LWY - NAJLEPSZY FILM W KONKURSIE PERSPEKTYWY
"Czarna godzina
" reż. Filip Bojarski Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ KONKURS PERSPEKTYWY - NAGRODA ZA WKŁAD ARTYSTYCZNY Julia Totoszko
- "Miłe kobiety
" REŻYSERIA Paweł Pawlikowski
- "Ojczyzna
" Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ ZŁOTY PAZUR. NAGRODA IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO
"Hot Spot
" reż. Agnieszka Smoczyńska Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ GŁÓWNA ROLA KOBIECA Jaśmina Polak
- "Exotic
" Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ GŁÓWNA ROLA MĘSKA Anson Boon
- "Dobry chłopiec
" Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI Jan Sałasiński
- "Powiedz mi, co czujesz
" DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM Eliza Godlewska
i Alan Ruczyński
- "Kobieta stanu wolnego
" KOSTIUMY Katarzyna Lewińska
- "Hot Spot
" DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA Monika Frajczyk
- "Exotic
" CHARAKTERYZACJA
Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska - "Violetta Villas
" DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA Jacek Koman
- "Nasza rewolucja
" SCENARIUSZ Bartek Bartosik
i Naqqash Khalid
- "Dobry chłopiec
" ZDJĘCIA Jolanta Dylewska
- "Przez ścianę
" MONTAŻ Agnieszka Glińska
- "Dobry chłopiec
" NAGRODA PUBLICZNOŚCI
"Dobry chłopiec
" reż. Jan Komasa SCENOGRAFIA Katarzyna Sobańska
i Marcel Sławiński
- "Ojczyzna
" DŹWIĘK Marcin Lenarczyk
- "Hot Spot
" MUZYKA Marcin Macuk
i Zuzanna Wrońska
- "Hot Spot
"