Newsy Filmy Festiwale i nagrody Złote Lwy 2026 dla filmu "Przez ścianę". Ale to "Hot Spot" i "Dobry chłopiec" wyjadą z Gdyni z największą liczbą nagród
Festiwale i nagrody / Filmy

Złote Lwy 2026 dla filmu "Przez ścianę". Ale to "Hot Spot" i "Dobry chłopiec" wyjadą z Gdyni z największą liczbą nagród

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Z%C5%82ote+Lwy+2026+dla+filmu+%22Przez+%C5%9Bcian%C4%99%22.+Ale+to+%22Hot+Spot%22+i+%22Dobry+ch%C5%82opiec%22+wyjad%C4%85+z+Gdyni+z+najwi%C4%99ksz%C4%85+liczb%C4%85+nagr%C3%B3d-168795
Złote Lwy 2026 dla filmu &quot;Przez ścianę&quot;. Ale to &quot;Hot Spot&quot; i &quot;Dobry chłopiec&quot; wyjadą z Gdyni z największą liczbą nagród
51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przechodzi do historii. Dziś odbyła się gala zamknięcia, podczas której wręczono nagrody w Konkursie Głównym oraz w Konkursie Perspektywy. Zdobywcami Złotych Lwów zostali Maciej Sobieszczański (reżyser) oraz Zbigniew Domagalski i Agnieszka Będkowska (producenci) za film "Przez ścianę".

Ten werdykt może zaskakiwać, ponieważ niemal przez całą galę "Przez ścianę" było pomijane. Film zdobył jeszcze tylko jedną nagrodę - za zdjęcia.

Rozmawiamy z Agnieszką Smoczyńską, reżyserką obsypanego nagrodami filmu "Hot Spot"




Dużo więcej powodów do radości mieli twórcy związani z filmem "Hot Spot". To jeden z dwóch obrazów z tegorocznego Konkursu Głównego, który otrzymał cztery nagrody. Film wyróżniono za kostiumy, muzykę i dźwięk. Dostał też Złoty Pazur.

Drugim filmem z czterema nagrodami na koncie jest "Dobry chłopiec". Film doceniono za scenariusz i montaż. Otrzymał również nagrodę publiczności.

Do ciekawej sytuacji doszło w kategorii najlepsza główna rola męska. Drugi rok z rzędu nie wygrał w niej żaden polski aktor. Przed rokiem laureatem był Idan Weiss, a w tym roku zwyciężył Anson Boon za rolę w filmie "Dobry chłopiec".

Rozmawiamy z Ansonem Boonem, najlepszym aktorem tegorocznego festiwalu w Gdyni




Polski kandydat do Oscara - "Ojczyzna" - nie podbił serc jury Konkursu Głównego, ale nie został też całkowicie pominięty. Film otrzymał dwie nagrody: za reżyserię i scenografię.

Dwie nagrody otrzymał także film "Exotic". Doceniono zarówno pierwszoplanową, jak i drugoplanową rolę kobiecą. Podwójnie nagrodzony jest też film "Powiedz mi, co czujesz". Otrzymał on drugą co do ważności nagrodę, czyli Srebrne Lwy, a także nagrodę za debiut aktorski.

Rozmawiamy z Łukaszem Rondudą, zdobywcą Srebrnych Lwów




Do największych przegranych tegorocznej edycji festiwalu w Gdyni trzeba zaliczyć film "Dziki, dziki wschód". Obraz, którego światowa premiera miała miejsce niedawno w Toronto i który walczył o bycie polskim kandydatem do Oscara, nie otrzymał podczas sobotniej gali nawet jednej statuetki.

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - lista nagrodzonych



ZŁOTE LWY
"Przez ścianę" reż. Maciej Sobieszczański
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

SREBRNE LWY
"Powiedz mi, co czujesz" reż. Łukasz Ronduda
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

SZAFIROWE LWY - NAJLEPSZY FILM W KONKURSIE PERSPEKTYWY
"Czarna godzina" reż. Filip Bojarski
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

KONKURS PERSPEKTYWY - NAGRODA ZA WKŁAD ARTYSTYCZNY
Julia Totoszko - "Miłe kobiety"

REŻYSERIA
Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

ZŁOTY PAZUR. NAGRODA IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO
"Hot Spot" reż. Agnieszka Smoczyńska
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

GŁÓWNA ROLA KOBIECA
Jaśmina Polak - "Exotic"
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

GŁÓWNA ROLA MĘSKA
Anson Boon - "Dobry chłopiec"
Recenzję filmu przeczytacie TUTAJ

PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI
Jan Sałasiński - "Powiedz mi, co czujesz"

DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM
Eliza Godlewska i Alan Ruczyński - "Kobieta stanu wolnego"

KOSTIUMY
Katarzyna Lewińska - "Hot Spot"

DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA
Monika Frajczyk - "Exotic"

CHARAKTERYZACJA
Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska - "Violetta Villas"

DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA
Jacek Koman - "Nasza rewolucja"

SCENARIUSZ
Bartek Bartosik i Naqqash Khalid - "Dobry chłopiec"

ZDJĘCIA
Jolanta Dylewska - "Przez ścianę"

MONTAŻ
Agnieszka Glińska - "Dobry chłopiec"

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa

SCENOGRAFIA
Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński - "Ojczyzna"

DŹWIĘK
Marcin Lenarczyk - "Hot Spot"

MUZYKA
Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska - "Hot Spot"

Powiązane artykuły Przez ścianę

Zobacz wszystkie artykuły

Przez ścianę  (2026)

 Przez ścianę

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Robert Eggers powraca! Klimat i groza w zwiastunie filmu "Werwulf"

21 komentarzy
Filmy

"Mary Poppins" powraca. Ma być dziwnie i niepokojąco

9 komentarzy
Filmy

Tom Holland jako Fred Astaire. Margaret Qualley jego siostrą!

32 komentarze
Gry

Złote Joysticki 2026: "007 First Light" i "Big Walk" faworytami

4 komentarze
Filmy

Prosto z kin na mały ekran. Filmowe nowości w Polsat Box Go

GDYNIA 2026: Starość i młodość

5 komentarzy
Filmy

Są osoby, które widziały "Avengers: Doomsday". Będzie hit?

27 komentarzy