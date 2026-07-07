Ryan Coogler nakręcił już pierwszy odcinek rebootu "Z Archiwum X". Himesh Patel komentuje

Od kilku miesięcy wiadomo, że są plany, by "Z Archiwum X" powróciło w nowej odsłonie - na temat szykowanego rebootu wypowiedziała się ostatnio jedna z gwiazd produkcji, Himesh Patel.
Himesh Patel o reboocie "Z Archiwum X"
Getty Images © Dave Benett
W podcaście "Happy Sad Confused" aktor zdradził, że pilotażowy odcinek nowej wersji serialu został już nakręcony
i czeka obecnie na decyzję platformy Hulu. Patel
nie może zdradzać szczegółów, ale prace nad pilotem określił jako wyjątkowe i niezwykłe doświadczenie.
W nowej wersji "Z Archiwum X
" Patel występuje u boku Danielle Deadwyler
, a za kamerą pilota stanął Ryan Coogler
, znany m.in. z "Grzeszników
". Oryginalny serial, stworzony przez Chrisa Cartera
, opowiadał o agentach FBI Foxie Mulderze
i Danie Scully
, którzy badali sprawy związane z paranormalnymi zjawiskami, teoriami spiskowymi i tajemnicami rządowymi. Patel
przyznał, że nie był fanem oryginalnego serialu w takim stopniu jak wielu widzów, ponieważ miał zaledwie kilka lat, gdy produkcja debiutowała w latach 90. Aktor zdaje sobie jednak sprawę z ogromnego dziedzictwa marki. Naprawdę zaczynasz rozumieć odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże, oraz siłę tego świata.
Nowa wersja ma jednak nie być jedynie powtórzeniem oryginału. Patel zasugerował, że serial będzie mocno osadzony we współczesności i poruszy tematy charakterystyczne dla obecnych czasów.
To oczywiście współczesny serial, który jest produktem swojej epoki. Aktor pochwalił podejście Cooglera
do opowiadania historii z głębią. Na razie reboot "Z Archiwum X" nie otrzymał jeszcze oficjalnej zgody na realizację pełnego sezonu.
Po zakończeniu prac nad pilotem Coogler
i jego ekipa muszą przygotować finalną wersję odcinka, a dopiero potem Hulu zdecyduje, czy zamówi kolejne.
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