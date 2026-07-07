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Ryan Coogler nakręcił już pierwszy odcinek rebootu "Z Archiwum X". Himesh Patel komentuje

The Playlist / autor: /
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Ryan Coogler nakręcił już pierwszy odcinek rebootu &quot;Z Archiwum X&quot;. Himesh Patel komentuje
Od kilku miesięcy wiadomo, że są plany, by "Z Archiwum X" powróciło w nowej odsłonie - na temat szykowanego rebootu wypowiedziała się ostatnio jedna z gwiazd produkcji, Himesh Patel

Himesh Patel o reboocie "Z Archiwum X"



GettyImages-2284368396.jpg Getty Images © Dave Benett


W podcaście "Happy Sad Confused" aktor zdradził, że pilotażowy odcinek nowej wersji serialu został już nakręcony i czeka obecnie na decyzję platformy Hulu. Patel nie może zdradzać szczegółów, ale prace nad pilotem określił jako wyjątkowe i niezwykłe doświadczenie.

W nowej wersji "Z Archiwum X" Patel występuje u boku Danielle Deadwyler, a za kamerą pilota stanął Ryan Coogler, znany m.in. z "Grzeszników". Oryginalny serial, stworzony przez Chrisa Cartera, opowiadał o agentach FBI Foxie Mulderze i Danie Scully, którzy badali sprawy związane z paranormalnymi zjawiskami, teoriami spiskowymi i tajemnicami rządowymi.

Patel przyznał, że nie był fanem oryginalnego serialu w takim stopniu jak wielu widzów, ponieważ miał zaledwie kilka lat, gdy produkcja debiutowała w latach 90. Aktor zdaje sobie jednak sprawę z ogromnego dziedzictwa marki. Naprawdę zaczynasz rozumieć odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże, oraz siłę tego świata.

Nowa wersja ma jednak nie być jedynie powtórzeniem oryginału. Patel zasugerował, że serial będzie mocno osadzony we współczesności i poruszy tematy charakterystyczne dla obecnych czasów. To oczywiście współczesny serial, który jest produktem swojej epoki. Aktor pochwalił podejście Cooglera do opowiadania historii z głębią.

Na razie reboot "Z Archiwum X" nie otrzymał jeszcze oficjalnej zgody na realizację pełnego sezonu. Po zakończeniu prac nad pilotem Coogler i jego ekipa muszą przygotować finalną wersję odcinka, a dopiero potem Hulu zdecyduje, czy zamówi kolejne.

"Z Archiwum X" (2016) - zwiastun



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