"Z archiwum X: Chcę wierzyć" wraca w oryginalnej, mrocznej wersji. Zobacz zwiastun

Jak wiadomo, w przygotowaniu jest remake serialowego hitu "Z archiwum X". Zanim to jednak nastąpi, dzięki Hulu (w Polsce Disney+) będziecie mogli wrócić do kinowej kontynuacji "Z archiwum X: Chcę wierzyć". Zobaczycie ją jednak w wersji, która nigdy wcześniej nie była prezentowana. Dlatego też film nosi tytuł "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn".
Czym jest "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn"? "Z archiwum X: Chcę wierzyć"
to wyreżyserowany przez twórcę serialu "Z archiwum X
" Chrisa Cartera
film kinowy z 2008 roku. Drugi w historii marki, po "Z archiwum X: Pokonać przyszłość
" z 1998 roku, przy którym Carter
był tylko scenarzystą.
"Chcę wierzyć
" nie zostało ciepło przyjęte przez widzów jak i krytyków. Carter wierzy, że winne było studio. On sam chciał zrobić mroczny film z kategorią R. 20th Century Fox oprotestowało ten pomysł i zmusiło reżysera do przygotowania wersji PG-13. "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn"
to próba odtworzenia oryginalnej wizji Chrisa Cartera
. W jednym z wywiadów tak mówi twórca o swoim projekcie: Postawiliśmy sobie za cel stworzenie prawdziwego filmowego "Frankensteina", ale z różnych powodów nasz Frankenstein nigdy nie opuścił stołu operacyjnego. Możliwość ponownego przyłożenia elektrod była dla nas wyjątkowo ekscytującym przeżyciem. (...) Teraz mam szansę wrócić do niego i stworzyć horror, który od początku zamierzałem nakręcić. Nie chodzi o przygotowanie wersji reżyserskiej dla samej idei wersji reżyserskiej. Chodzi raczej o ożywienie czegoś, co dla mnie istniało w scenariuszu, ale nigdy nie trafiło na ekran.
Kiedy grupa kobiet zostaje w tajemniczych okolicznościach uprowadzona, sprawa wygląda jak żywcem wyjęta z "Z Archiwum X". Kilka lat po odejściu z FBI Fox Mulder
(David Duchovny
) i dr Dana Scully
(Gillian Anderson
) zostają zmuszeni do powrotu, gdy bez śladu znika federalna agentka. W sprawie, jakiej nigdy nie zobaczylibyście w telewizji, ich jedynym tropem jest skompromitowany ksiądz, wydalony ze stanu duchownego, który twierdzi, że nawiedzają go przerażające wizje psychiczne związane ze zbrodnią. Zmuszeni zmierzyć się z duchami własnej przeszłości, partnerzy przemierzają mroźny, zimowy krajobraz i stają twarzą w twarz z jeszcze mroczniejszym obliczem ludzkiej potworności. Prawda o tych zbrodniach gdzieś tam jest... a odnaleźć ją mogą tylko Mulder i Scully. Reżyserska wersja "Z archiwum X: Chcę wierzyć" zadebiutuje 14 sierpnia.
Zwiastun filmu "The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn"