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Mel Gibson o statusie "Zabójczej broni 5". Najlepsza część cyklu?

Collider / autor: /
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Mel Gibson o statusie &quot;Zabójczej broni 5&quot;. Najlepsza część cyklu?
źródło: Getty Images
autor: Conor O Mearain/PA Images
"Zabójcza broń 5" to temat, który od lat elektryzuje fanów serii komedii kryminalnych Richarda Donnera. Podczas niedawnego spotkania z fanami Mel Gibson ujawnił nowe szczegóły dotyczące fabuły.

Danny Glover i Mel Gibson jako Roger Murtaugh i Martin Riggs w "Zabójczej broni 4"

Mel Gibson o "Zabójczej broni 5"


Goszcząc na odbywających się w Bostonie targach Fan Expo, Gibson odniósł się do statusu "Zabójczej broni 5". Ekranowy Martin Riggs ujawnił, że zmarły w 2021 roku reżyser zdążył rozpocząć prace nad filmem: 

Donner, mając 90 lat, pracował nad piątą częścią i oczywiście zmarł w trakcie. Spotkałem się więc ze scenarzystą i skończyliśmy tekst, cały czas mając na uwadze, by był on zgodny z wizją Donnera. Właśnie o tym myśleliśmy, pisząc. Moim zdaniem scenariusz piątej części jest najlepszy ze wszystkich. Ale został uwięziony w produkcyjnym piekle, z którego nie da się go wydobyć.

Gibson ujawnił też szczegóły fabuły. "Zabójcza broń 5" miałaby jedynie w minimalnym stopniu nawiązywać do poprzednich części. Bohaterowie, których ponownie spotykamy po latach, są starsi: jeden przeszedł na emeryturę, a drugi pracuje za biurkiem i nie do końca radzi sobie z nowoczesną technologią. Gibson zapowiedział też, że choć w scenariuszu brakuje widowiskowych eksplozji czy pościgów, ma on energię świetnego filmu akcji. 

GettyImages-693677254.jpg Getty Images © Joshua Blanchard

Aktor i reżyser przyznał, że z chęcią zasiadłby na krześle reżysera "Zabójczej broni 5". Wspomniał, że pomysł ten ma błogosławieństwo samego Donnera (na zdjęciu wyżej):

Donner, niech Bóg czuwa nad jego duszą, powiedział do mnie głębokim głosem: "Młody, jeśli kopnę w kalendarz, to ty się tym zajmiesz, prawda?". Powiedziałem mu: "Spadaj, przecież nigdzie się nie wybierasz". Ale oczywiście umarł. Kiedy odszedł, do niczego się nie przyznałem. Ale najwyraźniej zdążył podzielić się tym pomysłem z innymi, bo ludzie przychodzili do mnie i mówili: "Wyreżyseruj to". A ja powiedziałem "Dobra, zrobię to".

Zobacz zwiastun "Zabójczej broni 4"


Aktualnie cykl zamyka "Zabójcza broń 4", która trafiła na ekrany w 1998 roku. Riggs i Murtaugh badali w niej serię morderstw powiązanych z azjatycką mafią. Przypominamy zwiastun: 


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