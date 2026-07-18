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"Zabójcze ciało 2" powstanie. Megan Fox i Amanda Seyfried trafią na plan jeszcze w tym roku

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zab%C3%B3jcze+cia%C5%82o+2%22+%E2%80%93+Megan+Fox+i+Amanda+Seyfried+trafi%C4%85+na+plan+jeszcze+w+tym+roku.+Karyn+Kusama+re%C5%BCyseruje.-167624
&quot;Zabójcze ciało 2&quot; powstanie. Megan Fox i Amanda Seyfried trafią na plan jeszcze w tym roku
źródło: materialy promocyjne
"Zabójcze ciało", kultowy w pewnych kręgach komediowy horror emancypacyjny, doczeka się kontynuacji. I to, być może, już niebawem – jak donosi dziś portal World of Reel, zdjęcia do tworzonego po 17 latach sequela mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, konkretnie w październiku. Zarówno przed, jak i za kamerę wracają dobrze znajome twarze, które blisko dwie dekady temu pracowały na wyjątkowy kształt oryginału.

"Zabójcze ciało" powróci. Co wiemy?



Jeszcze w 2025 roku reżyserka oryginalnego filmu Karyn Kusama informowała, że Diablo Cody, z którą współpracowała przy pierwszym "Zabójczym ciele", aktywnie pracuje nad scenariuszem kontynuacji produkcji. Dziś wydaje się, że tekst musi być już skończony – bliska data rozpoczęcia zdjęć sugeruje stopniowe domykanie etapu preprodukcyjnego. Niestety, w tej chwili nie wiemy nic na temat choćby zarysu fabuły filmu. Dla Kusamy będzie to powrót po ośmiu latach do pracy nad projektem pełnometrażowym. Ostatnim dotychczasowym filmem reżyserki jest "Niszczycielka" z Nicole Kidman w roli głównej.

Ekipa filmu "Zabójcze ciało" na premierze w 2009 roku. Od lewej Diablo Cody, Karyn Kusama, Megan Fox, Johnny Simmons i Amanda Seyfried


"Zabójcze ciało" to komediowy horror z 2009 roku. Diablo Cody była jego scenarzystką. Za reżyserię odpowiadała Karyn Kusama, w głównej roli wystąpiła Megan Fox, a na ekranie towarzyszyła jej Amanda Seyfried. Zdaniem mediów, cała czwórka powróci na pokład nadchodzącej kontynuacji.

Bohaterką oryginalnego filmu jest Jennifer, licealistka opętana przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy (Amanda Seyfried) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip (Johnny Simmons).

Film został zmasakrowany przez krytykę i okazał się finansową klapą. Jednak w ostatnich latach jego odbiór zmienił się o 180 stopni. Dziś "Zabójcze ciało" ma status filmu kultowego, którego negatywny odbiór w dniu premiery wynikał z faktu, że wyprzedzał swoją epokę.

Zwiastun filmu "Zabójcze ciało"



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