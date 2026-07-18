"Zabójcze ciało 2" powstanie. Megan Fox i Amanda Seyfried trafią na plan jeszcze w tym roku

"Zabójcze ciało", kultowy w pewnych kręgach komediowy horror emancypacyjny, doczeka się kontynuacji. I to, być może, już niebawem – jak donosi dziś portal World of Reel, zdjęcia do tworzonego po 17 latach sequela mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, konkretnie w październiku. Zarówno przed, jak i za kamerę wracają dobrze znajome twarze, które blisko dwie dekady temu pracowały na wyjątkowy kształt oryginału.
"Zabójcze ciało" powróci. Co wiemy?
Jeszcze w 2025 roku reżyserka oryginalnego filmu Karyn Kusama
informowała, że Diablo Cody
, z którą współpracowała przy pierwszym "Zabójczym ciele
", aktywnie pracuje nad scenariuszem kontynuacji produkcji. Dziś wydaje się, że tekst musi być już skończony – bliska data rozpoczęcia zdjęć sugeruje stopniowe domykanie etapu preprodukcyjnego. Niestety, w tej chwili nie wiemy nic na temat choćby zarysu fabuły filmu. Dla Kusamy
będzie to powrót po ośmiu latach do pracy nad projektem pełnometrażowym. Ostatnim dotychczasowym filmem reżyserki jest "Niszczycielka
" z Nicole Kidman
w roli głównej.
Ekipa filmu "Zabójcze ciało" na premierze w 2009 roku. Od lewej Diablo Cody, Karyn Kusama, Megan Fox, Johnny Simmons i Amanda Seyfried
"Zabójcze ciało
" to komediowy horror z 2009 roku. Diablo Cody
była jego scenarzystką. Za reżyserię odpowiadała Karyn Kusama
, w głównej roli wystąpiła Megan Fox
, a na ekranie towarzyszyła jej Amanda Seyfried
. Zdaniem mediów, cała czwórka powróci na pokład nadchodzącej kontynuacji.
Bohaterką oryginalnego filmu jest Jennifer, licealistka opętana przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy (Amanda Seyfried
) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip (Johnny Simmons
). Film został zmasakrowany przez krytykę i okazał się finansową klapą.
Jednak w ostatnich latach jego odbiór zmienił się o 180 stopni. Dziś "Zabójcze ciało" ma status filmu kultowego
, którego negatywny odbiór w dniu premiery wynikał z faktu, że wyprzedzał swoją epokę.
Zwiastun filmu "Zabójcze ciało"