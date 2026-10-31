"Zabójcze umysły". To już koniec serialu. 20. sezon będzie ostatnim

Kawał historii telewizji XXI wieku dobiega końca. "Zabójcze umysły" po raz drugi zostają skasowane. Tym razem permanentnie.
Agenci FBI idą na emeryturę
"Zabójcze umysły
" to serial kryminalny opowiadający o sprawach prowadzonych przez grupę agentów FBI. Początkowo pod dowództwem Jasona Gideona podejmują się rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek kryminalnych.
Serial pierwotnie nadawany był na antenie stacji CBS. Przetrwał tam 15 sezonów i dobiegł końca w 2020 roku.
Wkrótce jednak projekt został wznowiony. Tym razem na potrzeby platformy Paramount+. Przy okazji delikatnie zmieniono tytuł serialu, który od teraz nazywał się "Zabójcze umysły: Ewolucja
". Serial dobiegnie końca po pięciu sezonach.
Tak sprawę komentuje Erica Messer
, showrunnerka serialu:
Trudno wyrazić słowami, ile "Zabójcze umysły" znaczyły dla nas wszystkich, którzy mieli szczęście być częścią tej niezwykłej przygody – najpierw przez 15 sezonów na antenie CBS, a następnie przez pięć kolejnych na platformie Paramount+. W obliczu niespodziewanego zakończenia tego rozdziału towarzyszy mi ogromna wdzięczność wobec naszego wspaniałego zespołu aktorskiego, scenarzystów, reżyserów i całej ekipy, którzy wkładali w ten serial całe serce. Jestem również niezwykle wdzięczna fanom z całego świata, których niesłabnące oddanie pozwoliło "Zabójczym umysłom" przetrwać dwie dekady. Nie możemy się doczekać, aż podzielimy się z widzami 20. sezonem i wspólnie uczcimy dorobek tego wyjątkowego serialu, który wszyscy razem stworzyliśmy.
Zwiastun serialu "Zabójcze umysły: Ewolucja"