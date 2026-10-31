Newsy Seriale "Zabójcze umysły". To już koniec serialu. 20. sezon będzie ostatnim
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"Zabójcze umysły". To już koniec serialu. 20. sezon będzie ostatnim

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zab%C3%B3jcze+umys%C5%82y%22.+To+ju%C5%BC+koniec+serialu.+20.+sezon+b%C4%99dzie+ostatnim-169429
&quot;Zabójcze umysły&quot;. To już koniec serialu. 20. sezon będzie ostatnim
Kawał historii telewizji XXI wieku dobiega końca. "Zabójcze umysły" po raz drugi zostają skasowane. Tym razem permanentnie.

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"Zabójcze umysły" to serial kryminalny opowiadający o sprawach prowadzonych przez grupę agentów FBI. Początkowo pod dowództwem Jasona Gideona podejmują się rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek kryminalnych.

Serial pierwotnie nadawany był na antenie stacji CBS. Przetrwał tam 15 sezonów i dobiegł końca w 2020 roku.


Wkrótce jednak projekt został wznowiony. Tym razem na potrzeby platformy Paramount+. Przy okazji delikatnie zmieniono tytuł serialu, który od teraz nazywał się "Zabójcze umysły: Ewolucja". Serial dobiegnie końca po pięciu sezonach.

Tak sprawę komentuje Erica Messer, showrunnerka serialu:

Trudno wyrazić słowami, ile "Zabójcze umysły" znaczyły dla nas wszystkich, którzy mieli szczęście być częścią tej niezwykłej przygody – najpierw przez 15 sezonów na antenie CBS, a następnie przez pięć kolejnych na platformie Paramount+. W obliczu niespodziewanego zakończenia tego rozdziału towarzyszy mi ogromna wdzięczność wobec naszego wspaniałego zespołu aktorskiego, scenarzystów, reżyserów i całej ekipy, którzy wkładali w ten serial całe serce. Jestem również niezwykle wdzięczna fanom z całego świata, których niesłabnące oddanie pozwoliło "Zabójczym umysłom" przetrwać dwie dekady. Nie możemy się doczekać, aż podzielimy się z widzami 20. sezonem i wspólnie uczcimy dorobek tego wyjątkowego serialu, który wszyscy razem stworzyliśmy.

Zwiastun serialu "Zabójcze umysły: Ewolucja"



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