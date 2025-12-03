Newsy Filmy Multimedia "Zabawa w pochowanego: Szukam". Samara Weaving walczy o życie w zwiastunie drugiej części filmu
"Zabawa w pochowanego: Szukam". Samara Weaving walczy o życie w zwiastunie drugiej części filmu

"Zabawa w pochowanego" powraca! Twórcy hitowego thrillera z 2019 roku w końcu mogą pochwalić się pierwszymi ujęciami z długo oczekiwanej kontynuacji swojej produkcji. Ich "Zabawa w pochowanego: Szukam" trafi na ekrany kin już 10 kwietnia. Jej pierwszy oficjalny zwiastun prezentujemy wam poniżej.

"Zabawa w pochowanego: Szukam" – zwiastun filmu





"Zabawa w pochowanego: Szukam" – co wiemy?



"Jeśli działa, nie ma co zmieniać" – wedle tej złotej zasady postanowiono dobierać członków ekipy kreatywnej sequela "Zabawy w pochowanego". Za film ponownie odpowiada duet Radio Silence, a więc Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett, scenariusz napisali znowu Guy Busick wraz z Ryanem Murphym, a do realizacji zdjęć powraca operator Brett Jutkiewicz. W swoją rolę wcieli się także Samara Weaving, która przetrwała masakrę zaserwowaną bohaterom w pierwszej odsłonie filmu. 

Zmarłych bohaterów należało jednak zastąpić żywymi, w których wcielą się zupełnie nowi aktorzy oraz aktorki. W tym aspekcie sukces pierwszej części pozwolił producentom na głębsze sięgnięcie do kieszeni. "Zabawa w pochowanego: Szukam" przedstawi widzom nowe postacie, które odegrają między innymi Sarah Michelle Gellar ("Szkoła uwodzenia"), Elijah Wood ("Władca pierścieni"), Kathryn Newton ("Ant-Man i Osa: Kwantomania") czy reżyser David Cronenberg.



Producenci filmu przy okazji premiery zwiastuna podzielili się także krótkim opisem nadchodzącej produkcji. Możemy w nim przeczytać, że "Zabawa w pochowanego: Szukam" zwiększy stawkę pierwszej części – dla ocalałej Grace (Samara Weaving) gra pamiętana z oryginału wcale się nie skończyła, a jedynie weszła na kolejny poziom. Tym razem u jej boku stanie siostra Faith (Kathryn Newton), z którą bohaterka pozostaje w napiętych stosunkach. Uciekając przed czterema polującymi na kobiety rodzinami, Grace ma szansę pojednać się z własną. Żeby to zrobić, musi jednak zadbać o jej jak najdłuższe przeżycie.

Przypomnijmy, że pierwsza część "Zabawy w pochowanego" opowiadała historię młodej panny młodej (Weaving), która w dniu ślubu zostaje wciągnięta w makabryczną tradycję rodziny swojego nowego męża (Mark O'Brien). Z pozoru niewinna gra szybko przeradza się w brutalną walkę o przetrwanie.

