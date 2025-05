Miliony kochają tę komedię z Heathem Ledgerem. Doczeka się ILU kontynuacji?

Licealna złośnica została poskromiona. Co dalej? Może się tego dowiemy

Zwiastun filmu "Zakochana złośnica"

była uwspółcześnioną wersją sztuki Szekspira. Akcja została przeniesiona do amerykańskiego liceum lat 90.Już pierwszego dnia w nowej szkole, Cameron ( Joseph Gordon-Levitt ) zakochuje się! Dziewczyną z jego marzeń jest prześliczna, pełna uroku i ciesząca się popularnością wśród rówieśników Bianca ( Larisa Oleynik ). Jest jednak pewien problem; ojciec dziewczyny - rozwiedziony dr Walter Stratford ( Larry Miller ) narzuca swym dwóm nastoletnim córkom surowe reguły. W myśl jednej z nich młodsza - Bianca - może rozglądać się za chłopakiem i umawiać się na randki dopiero wtedy, gdy jej starsza siostra Kat ( Julia Stiles ) będzie miała swojego wielbiciela. Kat jednak uchodzi powszechnie za niepospolitą złośnicę więc Cameron zdaje sobie sprawę, że ma niewielką szansę na spełnienie swoich pragnień i związek z Biancą. Chcąc rozwiązać swój problem wpada na szatański pomysł: przekupuje nie cieszącego się zbyt dobrą reputacją Patrica Weronę ( Heath Ledger ) i nakłania go, by zaczął zabiegać o względy Kat...Reżyserembył Gil Junger , który teraz ujawnił w rozmowie z magazynem People, że pracuje nad sequelem. Ma on stanowić początek całej trylogii.Pierwsza z kontynuacji ma nosić tytuł Junger już pracuje nad scenariuszem wspólnie z Nayą Elle James. Kolejne dwie części miałby nosić tytuły: Junger nie podzielił się szczegółami fabuły. Dodał jednak, że nowy film z całą pewnością złoży hołd zmarłemu Heathowi Ledgerowi , który według słów reżysera "zasługuje, by być kochanym". Dodał także, że ma nadzieję na pojawienie się w epizodach innych gwiazd oryginału, jak choćby Julia Stiles Przypomnijmy, żedoczekała się już spin-offu w formie serialu komediowego. W obsadzie znalazł się wtedy Larry Miller , który ponownie wcielił się w Waltera. Serial przetrwał jednak tylko jeden sezon i został skasowany w 2010 roku.