Idealna Matka Gertruda nie istn...? Doskonały casting

W Hollywood trwają prace nad aktorkim remakiem "Zaplątanych". Wygląda na to, że marzenia fanów się spełniły: jak podaje Deadline, do roli Gertrudy została zaangażowana Kathryn Hahn.
Matka wie najlepiej. Kathryn Hahn jako Gertruda w "Zaplątanych"
Pierwsze informacje o udziale Hahn
pojawiły się w styczniu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). Teraz za pośrednictwem Instagrama aktorka zasugerowała, że rozmowy w sprawie roli Matki Gertrudy zostały zakończone pomyślnie. W krótkim wideo, które zostało udostępnione też na profilu Disney Studios, zaprezentowała się w koszulce z bohaterką. Materiał znajdziecie poniżej:
Projekt jest na etapie przygotowań do produkcji. Na krześle reżysera zasiądzie Michael Gracey, który będzie pracował na podstawie scenariusza Jennifer Kaytin Robinson
. W Roszpunkę
i Flynna Rajtara
wcielą się Teagan Croft
i Milo Manheim
.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Skąd znamy Kathryn Hahn?Kathryn Hahn
najlepiej znana jest jako Agatha Harkness z serialu "WandaVision
". Do roli tej powróciła w spin-offie "To zawsze Agatha
". W jej filmografii znajdziemy też filmy "Jak stracić chłopaka w 10 dni
", "Millerowie
", "Sekretne życie Waltera Mitty
", "Dziewczyna warta grzechu
", "Złe mamuśki
" i "Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta
" czy "Glass Onion
". Chętnie użycza też głosu bohaterom animacji. Mogliśmy usłyszeć ją m.in. w "Bob's Burgers
", "Central Park
", "Spider-Manie Uniwersum
" czy "Rach, ciach!
". Ostatnio wystąpiła m.in. w serialach "Die Hart
" i "Studio
".
Zobacz zwiastun "Zaplątanych"
Opowiadająca o Roszpunce
animacja "Zaplątani
" trafiła na ekrany w 2010 roku. Przypominamy jej zwiastun: