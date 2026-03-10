Newsy Filmy Idealna Matka Gertruda nie istn...? Doskonały casting
W Hollywood trwają prace nad aktorkim remakiem "Zaplątanych". Wygląda na to, że marzenia fanów się spełniły: jak podaje Deadline, do roli Gertrudy została zaangażowana Kathryn Hahn.

Matka wie najlepiej. Kathryn Hahn jako Gertruda w "Zaplątanych"


Pierwsze informacje o udziale Hahn pojawiły się w styczniu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz za pośrednictwem Instagrama aktorka zasugerowała, że rozmowy w sprawie roli Matki Gertrudy zostały zakończone pomyślnie. W krótkim wideo, które zostało udostępnione też na profilu Disney Studios, zaprezentowała się w koszulce z bohaterką. Materiał znajdziecie poniżej: 



Projekt jest na etapie przygotowań do produkcji. Na krześle reżysera zasiądzie Michael Gracey, który będzie pracował na podstawie scenariusza Jennifer Kaytin Robinson. W Roszpunkę i Flynna Rajtara wcielą się Teagan Croft i Milo Manheim

Getty Images

Skąd znamy Kathryn Hahn?


Kathryn Hahn najlepiej znana jest jako Agatha Harkness z serialu "WandaVision". Do roli tej powróciła w spin-offie "To zawsze Agatha". W jej filmografii znajdziemy też filmy "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Millerowie", "Sekretne życie Waltera Mitty", "Dziewczyna warta grzechu", "Złe mamuśki" i "Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta" czy "Glass Onion". Chętnie użycza też głosu bohaterom animacji. Mogliśmy usłyszeć ją m.in. w "Bob's Burgers", "Central Park", "Spider-Manie Uniwersum" czy "Rach, ciach!". Ostatnio wystąpiła m.in. w serialach "Die Hart" i "Studio". 

Zobacz zwiastun "Zaplątanych"


Opowiadająca o Roszpunce animacja "Zaplątani" trafiła na ekrany w 2010 roku. Przypominamy jej zwiastun: 


