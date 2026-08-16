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"Zaplątani": Wideo z bohaterami, nowe twarze w obsadzie i data premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zapl%C4%85tani%22%3A+Teagan+Croft+jako+Roszpunka%2C+Kathryn+Hahn+jako+Matka+Gertruda+%5BWIDEO%5D-168081
&quot;Zaplątani&quot;: Wideo z bohaterami, nowe twarze w obsadzie i data premiery
źródło: materialy promocyjne
Trwają prace nad aktorskim remakiem "Zaplątanych". Podczas D23 Disney miał dla fanów szereg niespodzianek: zobaczyli oni materiały wideo z bohaterami oraz poznali nowych członków obsady. Ogłoszono też datę premiery.

"Zaplątani": Zobacz pierwsze wideo z aktorskiego remake'u


Zgromadzeni fani mieli okazję zobaczyć m.in. ujęcie przedstawiające Teagan Croft w roli Roszpunki. W materiale pojawia się też Kathryn Hahn (ekranowa Matka Gertruda), która woła bohaterkę po imieniu. Choć wideo trwało zaledwie kilka sekund, sala dosłownie eksplodowała z radości. W drugim wideo Roszpunce towarzyszył grany przez Milo Manheima Flynn Rajtar.

Materiały jak na razie nie zostały udostępnione na oficjalnych kanałach studia, ale można je znaleźć na krążących w mediach społecznościowych nagraniach z wydarzenia:




Kogo zobaczymy w "Zaplątanych"?


Do obsady aktorskiej wersji "Zaplątanych" dołączyła Caitríona Balfe (na zdjęciu niżej). Znanej z "Outlandera" aktorce przypadła rola królowej Arianny – matki głównej bohaterki. Potwierdzono też udział Elliota Cowana, który wcieli się w króla Fredericka oraz Patricka i Hugo MacPhersonów, którym przypadły role braci Karczybyków.

GettyImages-2276505908 (1).jpg Getty Images © Paul Bergen

Film trafi na ekrany 31 marca 2028 roku. 

Skąd znamy Caitríonę Balfe?


Caitríona Balfe najlepiej znana jest z roli Claire Randall, bohaterki seriali "Outlander". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Le Mans '66", "Belfast" czy "Amator". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. nową adaptację "Rozważnej i romantycznej" oraz melodramat "The Housekeeper".

Zobacz zwiastun "Zaplątanych"


Opowiadająca o Roszpunce animacja "Zaplątani" trafiła na ekrany w 2010 roku. Przypominamy jej zwiastun: 


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