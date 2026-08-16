"Zaplątani": Wideo z bohaterami, nowe twarze w obsadzie i data premiery

Trwają prace nad aktorskim remakiem "Zaplątanych". Podczas D23 Disney miał dla fanów szereg niespodzianek: zobaczyli oni materiały wideo z bohaterami oraz poznali nowych członków obsady. Ogłoszono też datę premiery.
"Zaplątani": Zobacz pierwsze wideo z aktorskiego remake'u
Zgromadzeni fani mieli okazję zobaczyć m.in. ujęcie przedstawiające Teagan Croft
w roli Roszpunki
. W materiale pojawia się też Kathryn Hahn
(ekranowa Matka Gertruda), która woła bohaterkę po imieniu. Choć wideo trwało zaledwie kilka sekund, sala dosłownie eksplodowała z radości. W drugim wideo Roszpunce towarzyszył grany przez Milo Manheima
Flynn Rajtar.
Materiały jak na razie nie zostały udostępnione na oficjalnych kanałach studia, ale można je znaleźć na krążących w mediach społecznościowych nagraniach z wydarzenia:
Kogo zobaczymy w "Zaplątanych"?
Do obsady aktorskiej wersji "Zaplątanych
" dołączyła Caitríona Balfe
(na zdjęciu niżej). Znanej z "Outlandera
" aktorce przypadła rola królowej Arianny – matki głównej bohaterki. Potwierdzono też udział Elliota Cowana
, który wcieli się w króla Fredericka oraz Patricka i Hugo MacPhersonów, którym przypadły role braci Karczybyków.
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Film trafi na ekrany 31 marca 2028 roku.
Skąd znamy Caitríonę Balfe?Caitríona Balfe
najlepiej znana jest z roli Claire Randall, bohaterki seriali "Outlander
". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Le Mans '66
", "Belfast
" czy "Amator
". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. nową adaptację "Rozważnej i romantycznej
" oraz melodramat "The Housekeeper
".
Zobacz zwiastun "Zaplątanych"
Opowiadająca o Roszpunce
animacja "Zaplątani
" trafiła na ekrany w 2010 roku. Przypominamy jej zwiastun: