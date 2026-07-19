"Zaplątani": Roszpunka i Flynn na planie aktorskiego remake'u (ZDJĘCIA)

| FIRST LOOK AT TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED'.— Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026
NOW FILMING IN SPAIN. pic.twitter.com/uPMXUKf3Uc
| FIRST LOOK AT MILO MANHEIM AS FLYNN RIDER ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED'.— Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026
NOW FILMING IN SPAIN! pic.twitter.com/qqViUaYQdi
| NEW LOOK inside of the castle set of the live-action 'TANGLED' in Spain!— Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026
It shows the castle set with the new blue tapestries and the village market.
Filming started late last month and is ongoing. pic.twitter.com/lbSb6mi0KN