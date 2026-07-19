"Zaplątani": Roszpunka i Flynn na planie aktorskiego remake'u (ZDJĘCIA)

| FIRST LOOK AT TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED'.



NOW FILMING IN SPAIN. pic.twitter.com/uPMXUKf3Uc — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026



| FIRST LOOK AT MILO MANHEIM AS FLYNN RIDER ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED'.



NOW FILMING IN SPAIN! pic.twitter.com/qqViUaYQdi — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026



| NEW LOOK inside of the castle set of the live-action 'TANGLED' in Spain!



It shows the castle set with the new blue tapestries and the village market.



Filming started late last month and is ongoing. pic.twitter.com/lbSb6mi0KN — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026



"Zaplątani": kulisy nowej wersji

"Zaplątani": zwiastun

W "Zaplątanych" ścigany przez rozbójników uroczy awanturnik Flynn znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę - dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności...Aktorskie "Tangled" reżyseruje Michael Gracey ("Król rozrywki", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams"). Autorami scenariusza są Jennifer Kaytin Robinson ("Koszmar minionego lata") i Michael Montemayor. W obsadzie filmu znaleźli się także Kathryn Hahn i Diego Luna.