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"Zaplątani": Roszpunka i Flynn na planie aktorskiego remake'u (ZDJĘCIA)

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&quot;Zaplątani&quot;: Roszpunka i Flynn na planie aktorskiego remake'u (ZDJĘCIA)
W Hiszpanii trwają prace nad disneyowskim widowiskiem "Tangled". To aktorska wersja klasycznej animacji "Zaplątani" z 2010 roku. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu. Możemy na nich zobaczyć m.in. odtwórców głównych ról: Teagan Croft (Roszpunka) i Milo Manheima (Flynn). 

 

 

 

"Zaplątani": kulisy nowej wersji



W "Zaplątanych" ścigany przez rozbójników uroczy awanturnik Flynn znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę - dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności...

Aktorskie "Tangled" reżyseruje Michael Gracey ("Król rozrywki", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams"). Autorami scenariusza są Jennifer Kaytin Robinson ("Koszmar minionego lata") i Michael Montemayor. W obsadzie filmu znaleźli się także Kathryn Hahn i Diego Luna.  

"Zaplątani": zwiastun



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