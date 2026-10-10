"Zaproszona": Sadie Sink w adaptacji bestsellerowej książki

Znana m.in. ze "Stranger Things" i nowego "Spider-Mana" Sadie Sink negocjuje główną rolę oraz stanowisko producentki w adaptacji powieści Emmy Cline "Zaproszona". Film miałby powstać dla studia A24.
"Zaproszona": fabuła książki
Polski wydawca zachęca do lektury książki w następujący sposób: trzymająca w napięciu, porywająca i hipnotyzująca (...) wyjątkowe osiągnięcie literackie, tylko pozornie jednoznaczne w swojej wymowie. To poruszająca opowieść o klasizmie, biedzie, zagubieniu, dyskryminacji i dawnych błędach, od których nie da się uwolnić.
Pod koniec lata Alex musi opuścić luksusową posiadłość na Long Island, gdy jej gospodarz, starszy od niej Simon, wyrzuca ją po niefortunnym incydencie na przyjęciu. Bez pieniędzy, sprawnego telefonu i własnego lokum dziewczyna nie ma dokąd wrócić. W Nowym Jorku czekają na nią tylko długi, zamknięte drzwi dawnych znajomych i niebezpieczny mężczyzna. Zdesperowana bohaterka postanawia więc pozostać w nadmorskim kurorcie, gdzie dzięki sprytowi i umiejętności odgadywania cudzych pragnień podszywa się pod znajomych nieznajomych, udaje opiekunkę i wykorzystuje gościnność zamożnych mieszkańców. Przez ostatni tydzień wakacji lawiruje między kolejnymi domami, licząc, że odzyska względy Simona. Jej pozornie racjonalne decyzje stopniowo odsłaniają obraz samotnej, zagubionej kobiety, która niczym bezwolny pionek pozostawia za sobą coraz większe zniszczenie.
O posadę scenarzystki i reżyserki "Zaproszonej" ubiega się Lorene Scafaria
. W jej CV znajdziemy m.in. "Ślicznotki
" z Jennifer Lopez
oraz kilka odcinków "Sukcesji
".
Zwiastun finałowego sezonu "Stranger Things"