"Zawód: Amerykanin"? Nie. "Zawód: Koreańczyk". Byung-hun Lee gwiazdą remake'u

Platforma Disney+ przygotowuje remake serialu "Zawód: Amerykanin". Są już gwiazdy projektu zatytułowanego "The Koreans", który przeniesie akcję z USA do Korei Południowej. W rolach głównych wystąpią Byung-hun Lee ("Squid Game") i Ji-min Han ("Miłość w niebie").
O czym opowie serial "The Koreans"? Akcja "The Koreans" ma się rozgrywać we wczesnych latach 90., kiedy Korea Południowa podlegała fali demokratyzacji i modernizacji. Głównymi bohaterami będą małżonkowie skrywający zdradziecki sekret.
Pozornie wyglądają na zwyczajnych obywateli, ale w rzeczywistości oboje są elitarnymi szpiegami na usługach Korei Północnej, którzy pracują nad obaleniem Południa od środka. Serial zgłębi różnice między dwoma niegdyś zjednoczonymi krajami, pokazując, jak bohaterowie zmagają się ze sprzecznymi odruchami patriotyzmu, lojalności, tożsamości i miłości, podczas gdy bezwzględni wrogowie są coraz bliżej zdemaskowania ich. Byung-hun Lee
i Ji-min Han
wcielą się w dwójkę głównych bohaterów. Reżyseruje Gil-ho Ahn
("Chwała
"), a scenariusz napisała Eun-kyo Park
("Matka
").
Zdjęcia do serialu już ruszyły.
Oryginalny "Zawód: Amerykanin"
doczekał się sześciu sezonów i był emitowany w latach 2013-2018. gwiazdami serialu byli Matthew Rhys
i Keri Russell
.
"Zawód: Amerykanin" – zwiastun
"Zawód: Amerykanin
" to seria, opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys
) i Elizabeth Jennings (Keri Russell
) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość.
Z dnia na dzień związek Philipa i Elizabeth zdaje się coraz bardziej namiętny i szczery, jednak ciągła eskalacja zimnej wojny sprawia, iż w ich życie coraz mocniej ingeruje siatka szpiegów, pod której kontrolą się znajdują. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ich sąsiadem zostaje Stan (Noah Emmerich
), agent FBI pracujący dla kontrwywiadu.