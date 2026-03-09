"Zawodowcy": Guy Ritchie i Henry Cavill znowu razem! (zwiastun)

Guy Ritchie wraca z nowym filmem! W sieci zadebiutował zwiastun produkcji zatytułowanej "Zawodowcy", której gwiazdami są Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Eiza González. Film, który początkowo miał wejść do kin jeszcze w styczniu 2025 roku, zadebiutuje w Polsce 15 maja. Zobaczcie, jak się zapowiada. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowiadają "Zawodowcy"?
Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków. Guy Ritchie
napisał scenariusz i stanął za kamerą.
Światowa premiera będzie miała miejsce 10 kwietnia. Film wejdzie do polskich kin miesiąc później, 15 maja.
"Zawodowcy" – zwiastun nowego filmu Guy Ritchiego