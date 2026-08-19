Newsy Seriale "Zbrodnie po sąsiedzku": Laureatka Oscara dołącza do obsady 6. sezonu
Seriale

"Zbrodnie po sąsiedzku": Laureatka Oscara dołącza do obsady 6. sezonu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Zbrodnie+po+s%C4%85siedzku%22%3A+Olivia+Coleman+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+6.+sezonu.+Wraz+z+ni%C4%85%C2%A0wielu+innych+brytyjskich+aktor%C3%B3w-168122
&quot;Zbrodnie po sąsiedzku&quot;: Laureatka Oscara dołącza do obsady 6. sezonu
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Nowy sezon, nowe gwiazdy – chciałoby się rzec, patrząc na dzisiejszą wiadomość opublikowaną przez portal Variety. Jak donoszą dziennikarze, zbliżające się odcinki "Zbrodni po sąsiedzku" jak zwykle przyniosą prestiżowe dodatki obsadowe. I to nie byle jakie: w 6. sezonie serialu będziemy mogli oglądać laureatkę Oscara oraz trzech Złotych Globów, Olivię Colman!

Nie tylko Olivia Colman. Kto jeszcze w 6. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku"?



Jej obecność w produkcji łączy się z ogłoszoną w zeszłym roku zmianą miejsca akcji 6. sezonu: z Nowego Jorku do angielskiego Londynu. Colman jest kolejnym wzmocnieniem obsady nowych odcinków, domykając należytą reprezentację brytyjskich aktorów i aktorek. Poza nią serialowy Londyn będą współtworzyć między innymi: David Tennant (serial "Doktor Who"), Sharon Horgan ("Wieczór gier"), Martin Freeman (seria "Hobbit"), Jim Broadbent (serial "Gra o tron"), Jodie Whittaker (serial "Doktor Who"), Richard Ayoade (serial "Technicy-magicy") oraz Peter Capaldi (serial "Doktor Who").

GettyImages-2234745432.jpg Getty Images © Simon Ackerman


Obecność Olivii Colman w 6. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku" została ogłoszona za pomocą rolki w serwisie Instagram. Selena Gomez, na której koncie pojawiło się nagranie, mówi w niej: Mieliśmy już tak wielu niesamowitych gości specjalnych w londyńskich "Zbrodniach po sąsiedzku". Ale wciąż brakuje nam jeszcze jednej osoby – odpowiada jej Meryl Streep, by moment później przedstawić Olivię Colman w serialowym kostiumie. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:



Prestiżowa obsada drugoplanowa to żadna nowość w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Przypomnijmy, że już 5. sezon starał się zapewnić nowe wrażenia poprzez dodanie do obsady produkcji nowych gwiazd. W zakończonym w zeszłym roku sezonie na ekranie mogliśmy zobaczyć dwukrotnego laureata Oscara Christopha Waltza, znanego z filmu "Charlie" Logana Lermana oraz słynną ekranową "Bridget Jones", Renée Zellweger

Warto dodać, że "Zbrodnie po sąsiedzku" mogą pochwalić się już łącznie 56 nominacjami do prestiżowej nagrody telewizyjnej Emmy, zdobywając statuetki aż siedem razy na przestrzeni pięciu kolejnych sezonów. Showrunnerami produkcji są wcielający się w jedną z głównych ról Steve Martin oraz scenarzysta John Hoffman, odpowiadający w przeszłości chociażby za tekst pojedynczych odcinków "Grace i Frankie". 

Data premiery 6. sezonu nie została jeszcze ujawniona przez twórców.

"Zbrodnie po sąsiedzku" - zwiastun 5. sezonu


Powiązane artykuły Olivia Colman

Zobacz wszystkie artykuły

Zbrodnie po sąsiedzku  (2021)

 Zbrodnie po sąsiedzku

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

PISF ogłosił skład komisji oscarowej

Filmy

Obsada "Avengers: Doomsday" grała bez znajomości scenariusza?

7 komentarzy
Filmy

Całkiem nowy dzień, całkiem nowy rekord

2 komentarze
Inne Filmy

Jesse Eisenberg i Robert Lewandowski reklamują Polskę

4 komentarze
Seriale

Jeden ze spin-offów "Yellowstone" jednak nie powstanie

VOD Filmy

"Na wschód od Edenu" - zdjęcia z serialu z Florence Pugh

1 komentarz
Filmy

Gwiazda "Oppenheimera" robi sobie przerwę od aktorstwa

4 komentarze