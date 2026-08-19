"Zbrodnie po sąsiedzku": Laureatka Oscara dołącza do obsady 6. sezonu

Nowy sezon, nowe gwiazdy – chciałoby się rzec, patrząc na dzisiejszą wiadomość opublikowaną przez portal Variety. Jak donoszą dziennikarze, zbliżające się odcinki "Zbrodni po sąsiedzku" jak zwykle przyniosą prestiżowe dodatki obsadowe. I to nie byle jakie: w 6. sezonie serialu będziemy mogli oglądać laureatkę Oscara oraz trzech Złotych Globów, Olivię Colman!
Nie tylko Olivia Colman. Kto jeszcze w 6. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku"?
Jej obecność w produkcji łączy się z ogłoszoną w zeszłym roku zmianą miejsca akcji 6. sezonu: z Nowego Jorku do angielskiego Londynu. Colman
jest kolejnym wzmocnieniem obsady nowych odcinków, domykając należytą reprezentację brytyjskich aktorów i aktorek. Poza nią serialowy Londyn będą współtworzyć między innymi: David Tennant
(serial "Doktor Who
"), Sharon Horgan
("Wieczór gier
"), Martin Freeman
(seria "Hobbit
"), Jim Broadbent
(serial "Gra o tron
"), Jodie Whittaker
(serial "Doktor Who
"), Richard Ayoade
(serial "Technicy-magicy
") oraz Peter Capaldi
(serial "Doktor Who
").
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Obecność Olivii Colman
w 6. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku
" została ogłoszona za pomocą rolki w serwisie Instagram. Selena Gomez
, na której koncie pojawiło się nagranie, mówi w niej: Mieliśmy już tak wielu niesamowitych gości specjalnych w londyńskich "Zbrodniach po sąsiedzku"
. Ale wciąż brakuje nam jeszcze jednej osoby
– odpowiada jej Meryl Streep
, by moment później przedstawić Olivię Colman
w serialowym kostiumie. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:
Prestiżowa obsada drugoplanowa to żadna nowość w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku
". Przypomnijmy, że już 5. sezon starał się zapewnić nowe wrażenia poprzez dodanie do obsady produkcji nowych gwiazd. W zakończonym w zeszłym roku sezonie na ekranie mogliśmy zobaczyć dwukrotnego laureata Oscara Christopha Waltza
, znanego z filmu "Charlie
" Logana Lermana
oraz słynną ekranową "Bridget Jones
", Renée Zellweger
.
Warto dodać, że "Zbrodnie po sąsiedzku
" mogą pochwalić się już łącznie 56 nominacjami do prestiżowej nagrody telewizyjnej Emmy
, zdobywając statuetki aż siedem razy na przestrzeni pięciu kolejnych sezonów. Showrunnerami produkcji są wcielający się w jedną z głównych ról Steve Martin
oraz scenarzysta John Hoffman
, odpowiadający w przeszłości chociażby za tekst pojedynczych odcinków "Grace i Frankie
".
Data premiery 6. sezonu nie została jeszcze ujawniona przez twórców.