"Zbrodnie po sąsiedzku" w Londynie! Oto zdjęcia z 6. sezonu

Charles, Oliver i Mabel po raz kolejny będą musieli rozwikłać zagadkę morderstwa, ale tym razem czeka ich wyjątkowo daleka podróż. Hulu ogłosiło datę premiery szóstego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku", który przeniesie akcję poza Stany Zjednoczone. Nowe odcinki wystartują 8 grudnia, a kolejne będą pojawiać się co wtorek.
Tym razem słynne trio nie będzie prowadziło śledztwa w swoim dobrze znanym budynku. Bohaterowie wyruszą do Wielkiej Brytanii, a sezon otrzyma nawet nowy tytuł – "Only Murders in London".
Charles, Oliver i Mabel jadą do Wielkiej BrytaniiSteve Martin
, Martin Short
i Selena Gomez
ponownie wcielą się odpowiednio w Charlesa, Olivera i Mabel. Ich bohaterowie staną przed kolejną sprawą kryminalną, która tym razem zmusi ich do opuszczenia Nowego Jorku.
Do Wielkiej Brytanii sprowadzi ich Cinda Canning, grana przez Tinę Fey
. To właśnie jej podcast połączył Charlesa, Olivera i Mabel na początku ich wspólnej historii. Teraz prowadząca ponownie będzie miała dla nich tajemniczą sprawę.
Szczegóły nowego morderstwa nie zostały jeszcze ujawnione.
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W nowej serii nie zabraknie również znanych nazwisk w rolach gościnnych. Na ekranie pojawią się Tina Fey
, Olivia Colman
, Meryl Streep
, David Tennant
, Nicola Coughlan
oraz Martin Freeman
.
Za stworzenie "Zbrodni po sąsiedzku
" odpowiadają Steve Martin
i John Hoffman
. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Hoffman, Martin, Short i Gomez.
Pierwsze zdjęcia z sezonu pokazują już bohaterów w nowej, londyńskiej rzeczywistości.
Disney/Miya Mizuno
Disney/Miya Mizuno
Disney/Miya Mizuno
Disney/Miya MizunoPremiera "Only Murders in London" odbędzie się 8 grudnia na Hulu, a nowe odcinki będą debiutować w każdy wtorek.