"Zdrada": Dawid Ogrodnik, Mateusz Damięcki i Mirosław Baka w thrillerze szpiegowskim. Ten film pokaże prawdziwe oblicze kontrwywiadu

Dawid Ogrodnik, Mateusz Damięcki, Mirosław Baka i Alan Andersz grają główne role w szpiegowskim dreszczowcu "Zdrada". Jego premierę zaplanowano na jesień 2027 roku.
"Zdrada": tajemnice polskiego kontrwywiadu
Fabuła filmu inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami oraz realiami polskich służb specjalnych początku lat 90. W centrum historii znajduje się Krzysztof Radecki (Ogrodnik
) - oficer kontrwywiadu, który po jednej nieudanej operacji traci dobre imię i życie, które znał. Zdegradowany, czuje, że stał się kozłem ofiarnym cudzej zdrady, a sprawa zostawia w nim trwałą ranę.
Dziesięć lat później Radecki wraca do wydarzeń, które złamały jego karierę i odebrały mu spokój. To, co przez lata miało pozostać ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię: przemilczenia, fałszywe tropy, lojalności wystawione na próbę i pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Im bliżej jest prawdy, tym wyraźniej widzi, że w świecie tajnych operacji nie ma prostych odpowiedzi - są tylko decyzje, za które ktoś musi zapłacić.
Realistyczne przedstawienie działań służb łączy się tu z osobistą historią człowieka, który nie szuka zemsty, lecz próbuje odzyskać dobre imię. Droga do prawdy prowadzi go jednak przez próbę, na którą nie można się przygotować, i do decyzji, po której nic już nie będzie takie samo.
Ważnym elementem fabuły filmu jest Operacja Most - prawdziwa tajna akcja polskich służb specjalnych i Mossadu, podczas której w latach 1990-1992 przez Polskę przerzucono blisko 40 tysięcy Żydów z byłego ZSRR do Izraela.
"Zdrada": twórcy
Za reżyserię "Zdrady
" odpowiada Maciej Dutkiewicz
("Nocne Graffiti
", "Fuks
"), który jest również współautorem scenariusza filmu. Pod tekstem podpisał się także pułkownik Wojciech Raduchowski-Brochwicz - były oficer służb specjalnych oraz współtwórca jednostki wojskowej GROM, który w latach 90. pełnił wysokie funkcje w administracji państwowej i strukturach bezpieczeństwa. Był m.in. doradcą Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, a także dyrektorem w Urzędzie Ochrony Państwa.
W obsadzie "Zdrady" znaleźli się również Dmytro Malkov
, May Kurtz
oraz Marcin Czarnik
. Autorem zdjęć jest Bartosz Bieniek
("Inni ludzie
", "Drogówka
"). Stanowisko producenta piastuje Robert Kijak
. Dystrybucja filmu zajmie się Next Film.