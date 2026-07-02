Newsy Filmy "Zdrada": Dawid Ogrodnik, Mateusz Damięcki i Mirosław Baka w thrillerze szpiegowskim. Ten film pokaże prawdziwe oblicze kontrwywiadu
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"Zdrada": Dawid Ogrodnik, Mateusz Damięcki i Mirosław Baka w thrillerze szpiegowskim. Ten film pokaże prawdziwe oblicze kontrwywiadu

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https://www.filmweb.pl/news/%22Zdrada%22%3A+Dawid+Ogrodnik%2C+Mateusz+Dami%C4%99cki+i+Miros%C5%82aw+Baka+w+thrillerze+szpiegowskim-167392
&quot;Zdrada&quot;: Dawid Ogrodnik, Mateusz Damięcki i Mirosław Baka w thrillerze szpiegowskim. Ten film pokaże prawdziwe oblicze kontrwywiadu
źródło: Materiał nadesłany
Dawid Ogrodnik, Mateusz DamięckiMirosław Baka i Alan Andersz grają główne role w szpiegowskim dreszczowcu "Zdrada". Jego premierę zaplanowano na jesień 2027 roku. 

"Zdrada": tajemnice polskiego kontrwywiadu



Fabuła filmu inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami oraz realiami polskich służb specjalnych początku lat 90. W centrum historii znajduje się Krzysztof Radecki (Ogrodnik) - oficer kontrwywiadu, który po jednej nieudanej operacji traci dobre imię i życie, które znał. Zdegradowany, czuje, że stał się kozłem ofiarnym cudzej zdrady, a sprawa zostawia w nim trwałą ranę.   



Dziesięć lat później Radecki wraca do wydarzeń, które złamały jego karierę i odebrały mu spokój. To, co przez lata miało pozostać ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię: przemilczenia, fałszywe tropy, lojalności wystawione na próbę i pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Im bliżej jest prawdy, tym wyraźniej widzi, że w świecie tajnych operacji nie ma prostych odpowiedzi - są tylko decyzje, za które ktoś musi zapłacić.

Realistyczne przedstawienie działań służb łączy się tu z osobistą historią człowieka, który nie szuka zemsty, lecz próbuje odzyskać dobre imię. Droga do prawdy prowadzi go jednak przez próbę, na którą nie można się przygotować, i do decyzji, po której nic już nie będzie takie samo.

Ważnym elementem fabuły filmu jest Operacja Most - prawdziwa tajna akcja polskich służb specjalnych i  Mossadu, podczas której w latach 1990-1992 przez Polskę przerzucono blisko 40 tysięcy Żydów z byłego ZSRR do Izraela.





"Zdrada": twórcy



Za reżyserię "Zdrady" odpowiada Maciej Dutkiewicz ("Nocne Graffiti", "Fuks"), który jest również współautorem scenariusza filmu. Pod tekstem podpisał się także pułkownik Wojciech Raduchowski-Brochwicz - były oficer służb specjalnych oraz współtwórca jednostki wojskowej GROM, który w latach 90. pełnił wysokie funkcje w administracji państwowej i strukturach bezpieczeństwa. Był m.in. doradcą Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, a także dyrektorem w Urzędzie Ochrony Państwa.  

W obsadzie "Zdrady" znaleźli się również Dmytro Malkov, May Kurtz oraz Marcin Czarnik. Autorem zdjęć jest Bartosz Bieniek ("Inni ludzie", "Drogówka"). Stanowisko producenta piastuje Robert Kijak. Dystrybucja filmu zajmie się Next Film. 

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