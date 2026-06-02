"Ziemia obiecana" wygrywa plebiscyt na Wasz ulubiony film Andrzeja Wajdy!

Znamy zwycięzcę ogólnopolskiego plebiscytu na ulubiony film Andrzeja Wajdy. Najwięcej Waszych głosów zdobyła "Ziemia obiecana" - kultowa adaptacja powieści Władysława Reymonta z Danielem Olbrychskim, Andrzejem Sewerynem i Wojciechem Pszoniakiem w rolach głównych. Kolejne miejsca w głosowaniu zajęły "Popiół i diament" oraz "Katyń". Dziękujemy za wszystkie oddane głosy! 

Już 23 czerwca o godz. 18:00 w warszawskim kinie Kultura odbędzie się finał akcji „Efekt Wajdy”, organizowanej przez Filmweb, Szkołę Wajdy oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podczas wydarzenia poznamy laureatów XI edycji konkursu krytycznofilmowego „Powiększenie”, a także obejrzymy wspólnie "Ziemię obiecaną". Jeśli chcecie zdobyć na nie zaproszenie, kliknijcie TUTAJ.



Debiutujący w 1954 roku pełnometrażowym "Pokoleniem" Andrzej Wajda kształtował oblicze rodzimej kinematografii przez kolejne dekady XX i XXI wieku dziełami takimi jak "Popiół i diament", "Ziemia obiecana" czy "Człowiek z żelaza", za który w 1981 roku otrzymał Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Przez całą artystyczną karierę – a także i po niej – Wajda inspirował rzesze twórców w Polsce, jak i za granicą, m.in. Martina Scorsesego czy Francisa Forda Coppolę – niekwestionowanych mistrzów amerykańskiego kina drugiej połowy XX wieku.  

W swojej trwającej ponad 60 lat twórczej karierze Wajda zrealizował przeszło 40 filmów fabularnych oraz dokumentalnych. Z tej bogatej listy wybraliśmy 12 tytułów obrazujących pełny wachlarz twórczych możliwości polskiego Mistrza: od powojennych portretów zbiorowości, przez adaptacje klasyki, po zaangażowane kino polityczne. O wasze głosy walczyły: "Kanał", "Popiół i diament", "Niewinni czarodzieje", "Wszystko na sprzedaż", "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z marmuru", "Panny z Wilka", "Człowiek z żelaza", "Danton", "Pan Tadeusz" oraz "Katyń". 

"Ziemia obiecana": arcydzieło polskiego kina



Akcja "Ziemi obiecanej" rozgrywa się w XIX-wiecznej Łodzi. Bohaterami filmu są trzej ambitni przyjaciele: Polak Karol Borowiecki, Niemiec Maks Baum i Żyd Moryc Welt. Młodzi przedsiębiorcy postanawiają wspólnie zbudować własną fabrykę włókienniczą. W bezwzględnym świecie wielkiego kapitału muszą jednak zmierzyć się z konkurencją, intrygami i moralnymi kompromisami. W pogoni za sukcesem coraz częściej stają przed wyborem między lojalnością, uczuciami i zasadami a żądzą zysku. "Ziemia obiecana" to nie tylko fascynująca historia o narodzinach kapitalizmu, ale także przejmujący obraz ludzkich ambicji, nierówności społecznych i ceny, jaką trzeba zapłacić za spełnienie marzeń o bogactwie.

