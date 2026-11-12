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Jim Caviezel o swoich emocjach po zastąpieniu go w kontynuacji "Pasji": Byłem zdruzgotany"

Variety / autor: /
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Jim Caviezel o swoich emocjach po zastąpieniu go w kontynuacji &quot;Pasji&quot;: Byłem zdruzgotany&quot;
źródło: materialy promocyjne
Ponad 20 lat od nakręcenia "Pasji" Mel Gibson wraca do biblijnej historii. Tak długi okres pomiędzy produkcjami zmusił twórcę do zatrudnienia w produkcji nowych nazwisk. Recastu doczekał się także główny bohater produkcji, Jezus Chrystus, odgrywany w "Pasji" przez Jima Caviezela. Dziś aktor zdradził dziennikarzom, że te wszystkie lata czekał na występ w kontynuacji, a brak zatrudnienia był dla niego druzgoczący.

Jim Caviezel nie wróci jako Jezus. Co mówi aktor?



Caviezel podzielił się swoją perspektywą w niedawnym odcinku podcastu "Arroyo Grande". Zapytany wprost o to, czemu nie zagra Syna Bożego w dwuczęściowym "Zmartwychwstaniu Chrystusa", przyznał, że nie była to jego decyzja, a wola firmy producenckiej. Caviezel przez wiele lat opowiadał w mediach o nadziejach na powrót do tej ważnej roli, dlatego decyzja firmy Icon wiązała się dla niego z emocjonalnym bólem.

Czy chciałem to zrobić? Oczywiście, że tak. Byłem zdruzgotany. Miałem zagrać Jezusa w "Zmartwychwstaniu", a wiesz, mówiło się o tym przez ponad dekadę, dwie dekady. Icon poszło jednak w innym kierunku – podsumował gorzko Caviezel.



W rozmowie powiedział jednak także coś ciekawego. Caviezel zasugerował między wierszami, że pociesza go fakt, że rola Jezusa nie jest w "Zmartwychwstaniu" tak rozbudowana, jak w "Pasji" sprzed dwóch dekad. Czyżbyśmy w dwuczęściowym "Zmartwychwstaniu Chrystusa" mieli nie uświadczyć za dużo obecności... Chrystusa? Trudno wyrokować, ale słowa Caviezela brzmią następująco:

Szczerze mówiąc, przeczytałem pierwszy i drugi scenariusz. I Jezus tak naprawdę nie jest… on (Mel Gibson) naprawdę mnie nie potrzebował. To mniejsza rola – powiedział, porównując produkcję z "Żołnierzem widmo", w której w podobnym czasie gra rolę pierwszoplanową. Co to oznacza? Dowiemy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy.

"Zmartwychwstanie Chrystusa" – o filmach



Jak już powiedzieliśmy, w nowym filmie nie powrócą gwiazdy oryginalnej "Pasji". W Jezusa wcieli się Jaakko Ohtonen, a Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga. W obsadzie znaleźli się również Rupert Everett, Kasia Smutniak oraz Riccardo Scamarcio.

Oryginalna "Pasja" pozostaje jednym z największych niezależnych hitów w historii kina. Film zarobił ponad 610 mln dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 30 mln dolarów i przez lata był najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w amerykańskim box office. Rekord ten pobił dopiero "Deadpool & Wolverine" w 2024 roku.

Kontynuacja "Pasji" wydaje się bardziej spektakularnym przedsięwzięciem. Scenariusz produkcji tworzony wraz z Randallem Wallacem ("Braveheart – Waleczne Serce") powstawał ponad dekadę. Budżet każdej z dwóch części "Zmartwychwstania Chrystusa" szacowany jest z kolei na 125 milionów dolarów. Dwa filmy składają się na najdroższy projekt w reżyserskiej historii Mela Gibsona.

"Pasja" – zwiastun filmu


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