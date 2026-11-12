Jim Caviezel o swoich emocjach po zastąpieniu go w kontynuacji "Pasji": Byłem zdruzgotany"

Ponad 20 lat od nakręcenia "Pasji" Mel Gibson wraca do biblijnej historii. Tak długi okres pomiędzy produkcjami zmusił twórcę do zatrudnienia w produkcji nowych nazwisk. Recastu doczekał się także główny bohater produkcji, Jezus Chrystus, odgrywany w "Pasji" przez Jima Caviezela. Dziś aktor zdradził dziennikarzom, że te wszystkie lata czekał na występ w kontynuacji, a brak zatrudnienia był dla niego druzgoczący.
Jim Caviezel nie wróci jako Jezus. Co mówi aktor? Caviezel
podzielił się swoją perspektywą w niedawnym odcinku podcastu "Arroyo Grande". Zapytany wprost o to, czemu nie zagra Syna Bożego w dwuczęściowym "Zmartwychwstaniu Chrystusa"
, przyznał, że nie była to jego decyzja, a wola firmy producenckiej. Caviezel
przez wiele lat opowiadał w mediach o nadziejach na powrót do tej ważnej roli, dlatego decyzja firmy Icon wiązała się dla niego z emocjonalnym bólem. Czy chciałem to zrobić? Oczywiście, że tak. Byłem zdruzgotany. Miałem zagrać Jezusa w "Zmartwychwstaniu", a wiesz, mówiło się o tym przez ponad dekadę, dwie dekady. Icon poszło jednak w innym kierunku
– podsumował gorzko Caviezel
.
W rozmowie powiedział jednak także coś ciekawego. Caviezel
zasugerował między wierszami, że pociesza go fakt, że rola Jezusa nie jest w "Zmartwychwstaniu
" tak rozbudowana, jak w "Pasji
" sprzed dwóch dekad. Czyżbyśmy w dwuczęściowym "Zmartwychwstaniu Chrystusa
" mieli nie uświadczyć za dużo obecności... Chrystusa? Trudno wyrokować, ale słowa Caviezela
brzmią następująco: Szczerze mówiąc, przeczytałem pierwszy i drugi scenariusz. I Jezus tak naprawdę nie jest… on (Mel Gibson) naprawdę mnie nie potrzebował. To mniejsza rola
– powiedział, porównując produkcję z "Żołnierzem widmo
", w której w podobnym czasie gra rolę pierwszoplanową. Co to oznacza? Dowiemy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy.
"Zmartwychwstanie Chrystusa" – o filmach
Jak już powiedzieliśmy, w nowym filmie nie powrócą gwiazdy oryginalnej "Pasji
". W Jezusa wcieli się Jaakko Ohtonen
, a Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga
. W obsadzie znaleźli się również Rupert Everett
, Kasia Smutniak
oraz Riccardo Scamarcio
.
Oryginalna "Pasja" pozostaje jednym z największych niezależnych hitów w historii kina. Film zarobił ponad 610 mln dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 30 mln dolarów i przez lata był najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w amerykańskim box office. Rekord ten pobił dopiero "Deadpool & Wolverine
" w 2024 roku.
Kontynuacja "Pasji
" wydaje się bardziej spektakularnym przedsięwzięciem. Scenariusz produkcji tworzony wraz z Randallem Wallacem
("Braveheart – Waleczne Serce
") powstawał ponad dekadę. Budżet każdej z dwóch części "Zmartwychwstania Chrystusa
" szacowany jest z kolei na 125 milionów dolarów. Dwa filmy składają się na najdroższy projekt w reżyserskiej historii Mela Gibsona
.
"Pasja" – zwiastun filmu