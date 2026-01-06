Kristen Stewart chciałaby powrócić do sagi "Zmierzch". Ale w nowej, innej roli

Team Edward? Team Jacob? A może... Team Kristen Stewart? Jak donosi bowiem portal Variety, w 2026 roku aktorka może być ostatnim z rogów filmowego trójkąta miłosnego, który byłby zainteresowany powrotem do młodzieżowej sagi o wampirach i wilkołakach. W niedawnej rozmowie z Entertainment Tonight przyznała, że niezwykle chętnie odwiedziłaby ponownie karty powieści Stephenie Meyer. Tym razem jednak w nowej roli – już jako reżyserka, a nie główna filmowa aktorka.
Kristen Stewart chciałaby wyreżyserować "Zmierzch"?
Wszystko przez to, że w ostatnich latach kariera Stewart
nabrała nowego twórczego kierunku. Choć nadal realizuje się jako aktorka, występując ciągle w artystycznie interesujących ją produkcjach, na minionym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes
zaprezentowała się jednak w nowej roli reżyserki. Jej debiutancka "Chronologia wody
" była częścią prestiżowej sekcji Un Certain Regard, otwierając tym samym drogę początkującej twórczyni do kolejnych ekscytujących projektów.
Jak się dziś okazuje, jednym z nich mógłby okazać się dla niej... nowy "Zmierzch
". W niedawnej rozmowie z dziennikarzami Entertainment Tonight Stewart
wyznała, że widzi się w roli reżyserki rebootu kultowej serii dla młodzieży. Bardzo bym tego chciała. Uwielbiam to, co zrobiła Catherine Hardwicke, uwielbiam to, co zrobił Chris Weitz, uwielbiam to, co wszyscy reżyserzy zrobili z tymi filmami. Każde z nich było bardzo sobą: dziwne na swój sposób, trochę chaotyczne i niezwykle autentyczne w czasie, kiedy jeszcze żadne z nich do końca nie wiedziało, kim jest — zanim naprawdę rozbłysła ich popularność. [...] Tak, jasne, zrobię ten remake. Robię to! Jestem zdecydowana!
– powiedziała Stewart
.
W dalszej części rozmowy dodała, że w idealnym dla siebie scenariuszu dostałaby od studia ogromny budżet, a także masę miłości oraz wsparcia ze strony wciąż żywego fandomu "Zmierzchu
". Miks obu tych czynników zamieniłby doświadczenie tworzenia filmu w wymarzoną reżyserską przygodę.
Zobaczcie nasz wywiad z Kristen Stewart, w którym opowiada o "Chronologii wody" i pracy jako reżyserka