Pisaliśmy dziś o tym, że Robert Pattinson już 14 lat temu był chętny na wcielenie się w Jamesa Bonda, ale znaki, że aktorowi przypadnie kiedyś ta rola, pojawiały się nawet wcześniej. Po wczorajszym ogłoszeniu fani "Zmierzchu" szybko przypomnieli sobie fragment z pierwszej części sagi, w którym pada nazwisko słynnego agenta 007.
Fani "Zmierzchu" przypominają scenę z filmu
Scena pojawia się mniej więcej w połowie filmu z 2008 roku. Grupa znajomych Belli Swan (Kristen Stewart
) rozmawia o motywie przewodnim zbliżającego się balu szkolnego. Kiedy okazuje się, że tematem będzie Monte Carlo, Eric (Justin Chon
) wypowiada kwestię: "Hazard, smokingi i Bond. James Bond". Angela (Christian Serratos
) reaguje zaskoczeniem, a kamera pokazuje Edwarda Cullena (Pattinson
), który z uśmiechem otwiera Belli drzwi samochodu. To ich pierwsze wspólne wejście do szkoły jako pary.
Scenę opublikowano także na oficjalnym profilu sagi, z komentarzem o treści wszystko sprowadza się do "Zmierzchu
".
Przypomnijmy, że w "Zmierzchu
" Pattinson
grał tajemniczego wampira, który zakochuje się w śmiertelniczce. Aktor powtórzył tę rolę w czterech kolejnych częściach cyklu. W tym roku mieliśmy okazję oglądać go m.in. w "Odysei
" oraz "Dramie
". Pattinson
pracuje też na planie kontynuacji "Batmana
", gdzie wciela się w główną rolę.
"Zmierzch" - zwiastun